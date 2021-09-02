 

Экс-премьер Австралии призвал Россию, Китай и США к диалогу по Афганистану

02.09.2021, 6:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия, Китай и США могут предотвратить угрозу превращения Афганистана в центр для террористических операций, сообщил экс-премьер Австралии Кевин Майкл Радд на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

На полях Восточного экономического форума Радд указал, что Россия, Китай и США «пострадали от терроризма». По его мнению, если эти три государства «что-то и объединяет», так это «нежелание увидеть возрождение организованного терроризма на территории Афганистана». Радд выразил уверенность, что можно сформировать их «зрелый и стратегический диалог» о том, как не допустить превращения Афганистана в «центр для террористических операций как в мире, так и в регионе», передает ТАСС.

Восточный экономический форум в четверг начал работу на острове Русский. ВЭФ проходит 2–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Также 2 сентября проходит сессия международного дискуссионного клуба «Валдай» «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики», передает РИА «Новости».

15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.



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