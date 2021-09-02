Чекунков на сессии «Валдая» указал три главных вызова для Дальнего Востока

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, какие три главных вызова стоят перед Дальним Востоком.

«Первый – это изменение климата. Второй – изменение технологий и третий – изменение государственной политики», – приводит его слова Regnum.

Выступая на Восточном экономическом форуме, Чекунков заявил, что регион «может стать одной из мировых столиц климатических проектов». В Минвостокразвития идет соответствующая работа, «формируется пакет предложений». В течение «ближайших месяцев» планируется «выйти с инициативой, обсуждать параметры свободной экологической зоны «экопорт Дальний Восток». По его словам, «Дальний Восток может стать полигоном для климатических проектов … для создания «экогородов», передает РИА «Новости».

ВЭФ в четверг начал работу на острове Русский. Также проходит сессия международного дискуссионного клуба «Валдай» «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики». Напомним, Минвостокразвития рассматривает возможность строительства нового города-спутника у Владивостока. При объединении его с Артемом и краевой столицей на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.