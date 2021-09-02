Чекунков на сессии «Валдая» указал три главных вызова для Дальнего Востока
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Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, какие три главных вызова стоят перед Дальним Востоком.
«Первый – это изменение климата. Второй – изменение технологий и третий – изменение государственной политики», – приводит его слова Regnum.
Выступая на Восточном экономическом форуме, Чекунков заявил, что регион «может стать одной из мировых столиц климатических проектов». В Минвостокразвития идет соответствующая работа, «формируется пакет предложений». В течение «ближайших месяцев» планируется «выйти с инициативой, обсуждать параметры свободной экологической зоны «экопорт Дальний Восток». По его словам, «Дальний Восток может стать полигоном для климатических проектов … для создания «экогородов», передает РИА «Новости».
ВЭФ в четверг начал работу на острове Русский. Также проходит сессия международного дискуссионного клуба «Валдай» «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики». Напомним, Минвостокразвития рассматривает возможность строительства нового города-спутника у Владивостока. При объединении его с Артемом и краевой столицей на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.
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