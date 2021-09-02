 

Южная Корея предложила сделать Транссиб «артерией дружбы» с КНДР

02.09.2021, 6:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТранссибирская железнодорожная магистраль может стать «артерией дружбы» для КНДР и Республики Корея, сообщил министр Южной Кореи по делам объединения Ли Ин Ен в ходе Восточного экономического форума.

Министр выразил надежду на «улучшение ситуации с межкорейскими обменами», чтобы поезд из Пусана «мог бы пройти через территорию Северной Кореи, попасть во Владивосток и двигаться дальше по различным маршрутам, которые могут иметь туристическую ценность».

В этом случае Транссибирская магистраль, по его словам, «продленная на территорию Южной Кореи», может стать не только «экономической артерией, но и артерией дружбы», которая позволит развивать «мир и сотрудничество на Корейском полуострове», передает РИА «Новости».

Ли Ин Ен считает, что Дальний Восток может стать базой для трехстороннего сотрудничества России, Южной Кореи и КНДР. Он выступил на сессии «Туризм: новая эра гостеприимства».

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры для ускоренного развития провозной и пропускной способности инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. РЖД хотят дополнить БАМ и Транссиб третьей веткой к Тихому океану.



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