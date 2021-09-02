Самойлов день: что нельзя делать 2 сентября

История

2 сентября христиане вспоминают библейского

пророка Самуила. В народе праздник называют – Самойлов день. Имя Самуила переводится как “услышанный Богом”. С юности святой мог предсказывать разные события. Первым его откровением стало предсказание

падения дома судьи. По легенде, таким образом Господь наказал его за грехи и нескромное поведение его сыновей.

Что нельзя день

В этот день на Руси запрещалось оставлять малышей без

присмотра даже на короткое время. Люди верили, что к оставленному одному чаду могут прийти

злые духи и наслать на него страшные болезни.

Также 2 сентября нельзя было стричься. Считалось,

что подобным образом можно укоротить свою жизнь. Не рекомендуется и ругаться в Самойлов день. Кроме того, наши предки верили, что 2 сентября не подходит для принятия решений, связанных с любовными отношениями и семейной жизнью.

Традиции

В этот день наши пращуры жарили картошку с грибами. Они полагали, что блюдо привлечет богатый урожай. Также в меню обязательно была свекла. Свекольные блюда ставили на стол в надежде, что

незамужние девушки семьи вскоре найдут свое счастье. Также 2 сентября было принято радовать родных мужчин – сына, брата, отца, мужа и других.

Приметы

Если на Самойлов день щедрый урожай рябины — к дождливой осени. Если облака находятся очень низко

над головой, то это к ненастью, но когда они высоко над землей, значит погода будет хорошей. Если увидеть много мышей, то это к холодной зиме.

Именины

2 сентября свои именины отмечают Александр,

Лев, Степан, Тимофей, Виктор, Иван, Максим, Владимир, Федор и Николай.