Пентагон обещал провести «самокритичный» обзор операции в Афганистане

США проведут обзор операции по эвакуации гражданских лиц и вывода войск из Афганистана, сообщили председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли и глава Пентагона Ллойд Остин.

Милли заверил, что Пентагон проведет «самокритичный, прозрачный и откровенный» обзор. По его словам, есть «множество тактических, оперативных и стратегических уроков, которые нужно извлечь», передает ТАСС.

Остин, отвечая на вопрос о том, хотел ли он провести операцию иначе, сказал, что «ни одна операция никогда не бывает идеальной». Он заверил, что в Пентагоне «обратят внимание на себя и проведут разбор результатов операции». Военные намерены «убедиться в том, что извлекут все уроки, которые могут быть извлечены из этого опыта».

Напомним, американские войска покинули Афганистан. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Выступая с речью по поводу вывода войск, президент США Джо Байден заявил: «Решение об Афганистане – не просто про Афганистан, оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран».