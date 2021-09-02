Мнение: Коротко по Афганистану. 01.09.2021

Коротко по Афганистану. 01.09.2021

1. Талибан анонсировал, что лидером Афганистана станет Хайбатулла Ахундзада. Он займет пост условного премьер-министра страны. Пост президента скорее всего будет упразднен. Фактически, произойдет слияние руководства Талибана с государственным аппаратом, которые станут одним целым. Некоторые называют эту систему близкой к иранской, но в Иране во-первых есть пост президента, а во-вторых, пока не обозначено, будет ли в Афганистане аналог совета аятолл, который будет стоять над исполнительной властью. Полный состав "инклюзивного правительства Афганистана" будет объявлен 3 сентября. В порядке прогноза – инклюзивность будет декоративной, все ключевые должности будут за талибами.

2. Относительно Панджшерских сидельцев Талибан в очередной раз заявил, что он не хочет войны и с точки зрения талибов, лучше решить дело миром, мол навоевались уже. Но так как Салех и Масуд упорствуют, выдвигая нереалистичные требования к талибам (например, включить Салеха в правительство), вариант с наступлением на Пандшжер и его зачисткой становится все более и более вероятным. Талибы уже стянули существенные силы к Панджшеру, но пока что медлят, рассчитывая, что местные племенные вожди образумятся и откажутся поддерживать мятежных военных.

3. МИД Китая официально призвал расследовать военные преступления США в Афганистане, которых за 20 лет было совершено немало, причем часть улик вполне себе находится в открытом доступе. Ранее эту инициативу поддерживал Международный Уголовный Суд, но США отказались подчиняться его юрисдикции и сделали вид, что их военных за военные преступления судить нельзя. Тем не менее, тема ответственности США за военные преступления в Афганистане наверняка будет подниматься в ближайшие годы. Также стоит ожидать, что Талибан будет поднимать тему компенсаций за разрушения и жертвы в период американской оккупации. Причем, я бы не исключал, что ряд других стран, могут поддержать подобные требования Талибана. Тот же Китай, например. Или Россия с Ираном.

4. Официальные лица США заявляют, что США могут в неопределенном будущем помогать Талибану, если тот будет бороться с ИГИЛ и вилаятом "Хорасан". Собственно, борьба Талибана с ИГИЛ идет и без США. В этом аспекте Талибан полностью выполняет свои обязательства по Дохийской сделке. Что иронично, ранее Талибан обвинял США в том, что США и ИГИЛ в Афганистане действуют заодно. В этом Талибан поддерживал и бывший президент Афганистана Карзай, который также заявлял,что ИГИЛ это инструмент США.

5. Как сообщают, еще в июле этого года, когда тогдашний президент Афганистана Гани последний раз был в США, он предупреждал Байдена, что Пакистан напрямую поддерживает наступление Талибана, направив дополнительно 10-15 тыс. боевиков с территории Пакистана для поддержки наступления талибов.

Байден проигнорировал это предупреждение, так как в тот период основным прогнозом по Афганистану был тот, в рамках которого Кабул продержится до глубокой осени. Иронично, но в середине августа пакистанский генерал Гюль открытым текстом заявлял, что "когда история будет написана и все события произойдут, все поймут, что это пакистанская разведка руками Талибана победила США". "Как, и они тоже нас победили?!"

6. Ну и шутка от пресс-секретаря Талибана. Он у нас оказывается юморист.

В ответ на критику со стороны США и Салеха в стиле "Почему если вы говорите про амнистию, столько людей хотят убежать из страны?" он ответил "Припаркуйте несколько военно-транспортных самолетов в Дели и скажите, что будете вывозить людей из Индии в США – сотни тысяч индийцев захотят улететь в считанные часы".

7. Как оказалось, Белый Дом снова наврал относительно числа американцев оставшихся в Афганистане, раньше заявляли про 100-200 человек. Сегодня выясняется, что только американцев оставили более 500 человек. Также стало известно, что помимо документов американских граждан, в руки Талибана попали биометрические данные как на граждан стран американской коалиции, так и на их местных пособников.

8. Для тех, кто волновался за брошенных американцами служебных собак. Талибы заявили, что были вынуждены ловить песиков по аэропорту, но не для того, чтобы их пытать и убивать, а для того, чтобы поставить их на службу Исламскому Эмирату, обучив соответствующим образом. Вот такой вот новый Талибан, собаколюбивый. На следующей стадии пиара в ход должны пойти котики.

9. Особенности демократической цензуры в Твиттере. Мать убитого в Кабуле американского морского пехотинца начала поливать в Твиттере Байдена за все хорошее, после чего ее аккаунт был заблокирован. Талибан может писать в Твиттера, а мать погибшего в Афганистане морского пехотинца не может. Оруэлл начинает переворачиваться в гробу.



Пилот афганских ВВС, Перелетал к талибам вместе со своим "черным ястребом" и поступил на службу в ВВС Талибана. Это опять же к вопросу, кто пилотирует вертолеты талибов. Те же самые люди, что и раньше.



В аэропорту Кабула по согласованию с Талибаном уже начала работать охрана из катарцев.

Как сообщается, Талибан ведет переговоры с Турцией и Катаром на предмет восстановления полноценной работы аэропорта Кабула.

"Друг Реджеп" при посредничестве катарцев очень хочет зацепиться за Афганистан, дабы иметь возможности расширять свое влияние в Средней Азии.

Помимо гор оружия, Талибан захватил и десятки миллионов долларов наличными.



И еще немного эклектики. Улыбнул комментарий к этой фотографии "Пока Байден сдавался Талибану, Харрис позировала с коммунистом Хо Ши Мином, который прогнал нас из Въетнама".

В общем, трэш и угар продолжаются.

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