Мнение: Книга и семинар

Издательство «Книжный мир» разместило предварительный заказ на мою книгу и попросило дать ссылку на него. Думаю, что где-то в конце сентября-середине октября она выйдет уже в реальном виде — и на бумаге, и в электронном виде на Лит.Ресе.

Ссылка: https://kmbook.ru/shop/era-katastrof-hroniki-koncza-sveta/

В общем и целом это, скорее, сборник текстов, объединенных общей темой, чем цельный и сквозной текст, но проблема в том, что прежде чем дать системное описание катастрофических процессов в социальных системах, есть смысл объяснить, что это такое, как говорится, «на пальцах». Тема очень непростая, достаточно специальная, поэтому обычный человек, в общем-то, и не обязан иметь о ней сколь-либо системное представление.

Однако обстоятельства, в которых мы находимся, волей-неволей делают нас участниками процесса перехода, так как та социальная система, в которой мы сегодня находимся, по объективным причинам уже вошла в фазу катастрофы. Речь идет как о нашей стране, так и мировой системе в целом.

Сегодня мы, в отличие от предыдущей катастрофической глобальной фазы, которую называют Великой депрессией, вынуждены проходить вместе со всем миром. В прошлый раз Россия (тогда — Советская Россия) вышла из мировой капиталистической системы, а потому волна послевоенного глобального кризиса нас не задела. Просто потому, что мы перестали быть его частью. Сейчас увы, это не так, поэтому наш внутренний кризис является, если можно так сказать, двойным — мы находимся в системе катастрофических процессов, имеющих как внутренний характер, так и внешний. Поэтому моделирование российского кризиса и перехода выглядит гораздо более сложной задачей, чем глобального.

В общем, хотим мы или нет, но катастрофа будет заниматься нами вне зависимости от того, хотим ли мы заниматься ею.

Книга, которая выходит сейчас — это, скорее, описание самой темы. Сознательно упрощенное, так как цель — рассказать, что это за такой зверь. Но уже сейчас я готовлю сразу три больших текста, которые может быть, войдут в одну обложку, а может — и в несколько. В них будет даны более строгие описания определений, явлений и процессов катастроф социальных систем. Хотя я максимально пытаюсь удерживаться все-таки в рамках относительно простого изложения.

Второй текст будет описывать уже не теоретические вопросы, а модели на базе тех закономерностей, которые изложит первый текст. Соответственно, речь пойдет о моделях глобального перехода и локального российского. И третья часть — это попутка сценарного изложения выводов, которые следуют из моделей развития катастроф. Формально это можно назвать прогнозом, но в силу специфических особенностей катастроф прогнозы для них невозможны. Можно лишь сценировать некоторые сюжеты, которые представляются наиболее вероятными.

На все про все я отвожу примерно полгода, так что думаю, что к весне следующего года все три текста будут готовы, после чего я их передам издателю.

При этом я хочу напомнить, что в эту субботу, 4 сентября, будет проходить мой семинар в Zoom, который как раз посвящен прикладному вопросу — моделированию ближайшего полугода в России. Мы очевидно в течение этого полугода пройдем еще две стадии обострения террора в стране, после чего примерно к весне российский режим по независящим от него обстоятельствам встанет перед неприемлемым для себя выбором. Неприемлемым он является потому, что не приведет к улучшению ситуации для режима, как не приведет к ней и ничегонеделание. Строго говоря, к весне-лету следующего года режим войдет в управленческую сингулярность — замыкание пространства решений в одну точку.

Вот об этом периоде и о возможном продолжении событий после него и пойдет речь на семинаре. Записаться на него можно по ссылке: https://hs-mentor.ru

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