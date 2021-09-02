Мнение: Левински снова в Белом Доме

Коротко о чудесном визите Зеленского в США.

1.Озабоченный совсем другими делами Байден зачитал стандартные мантры про поддержку Украины и борьбу с "российской агрессией", "Северным потоком" и т.д. и т.п.. Никаких существенных отличий от риторики Белого Дома и Госдепа последних месяцев. И даже подписанные декларации не отклоняются от нее.

2.Зеленский попросил у Байдена денег и помощи с освобождением пленных. Вместо желаемых 227 млрд. Украине дадут 60 млн. на оборону и 45 млн. гуманитарной помощи. Как обычно на поддержание штанов. По поводу обмена пленными надо общаться не с Байденом, а ЛДНР и РФ.

3. На Украине собираются строить целых 5 атомных энергоблоков за 30 млрд. долларов. Строить должна "Вестингауз Электрик", которая находится в предбанкротном состоянии. Откуда Украина возьмет 30 млрд. долларов на АЭС не сообщается. Также есть вопросы по способности "Вестингауз" строить энергоблоки в принципе.

4. С темы НАТО Байден и вовсе съехал, заявив, что США не могут принимать решения за все НАТО, напомнив де-факто Зеленскому о том, что ряд стран НАТО против членства Украины. Так что и тут все на уровне стандартной риторики.

5. Ни о какой реальной борьбе с "СП-2" речь уже не идет. Теперь будет "борьба с последствиями" транзита "самого грязного в мире газа", который Украина почему то очень хочет прокачивать через свою территорию. Шизофрения на марше.

6. Украина получила указания провести судебную реформу, нарастить усилия по борьбе с коррупцией и усилить борьбу за права гомосеков, а также с расизмом и антисемитизмом. Последнее особенно смешно, учитывая интеграцию неонацистких банд в государственные структуры.

7. Пресс-конференция не проводилась, о чем Левински предупредили заранее. Байден в последнее время не очень любит пресс-конференции, особенно те, где ему могут задавать неприятные вопросы. А так ведь могли снова про "Бурисму" и Хантера Байдена спросить.

8. В целом, Украина традиционно клянчила денег и требовала любви, но получала рутинные заверения скучающего сюзерена и подачки на бедность. Разумеется, с Украины США никуда не уйдут, но больше, чем это необходимо для ее использования против РФ они в нее вкладывать явно не собираются.

Ну и улыбнул американский спутниковый канал обозвавший Зеленского Левински. И как знать, ошибочно ли…

Ну и фоточки лучше всего иллюстрируют данное клоунское мероприятие, когда марионетка приехала погулять по Вашингтону и поизображать субъектность.



Новый пресс-секретарь Зеленского. Эталонный.



Юмор этой фотографии в том, что рядом с Зеленским идет охранник олигарха Коломойского.



Байдена уже по традиции клонило в сон. Что с Беннеттом, что с Левински.

В целом, фейспалм на фейспалме и фейспалмом погоняет. И все это буквально за пару дней.

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