Псаки заявила, что решение о вступлении Украины в НАТО принимают не США

Решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки подчеркнула, что «это не решение» США, хотя Вашингтон «продолжает поддерживать и настаивать, что двери НАТО должны оставаться открытыми для тех, кто хочет вступить в организацию». Однако страны, желающие стать членами НАТО, должны выполнять «взятые на себя обязательства» и вносить «вклад в обеспечение безопасности в евроатлантическом регионе».

Комментируя просьбу украинского президента Владимира Зеленского предоставить видение США по вопросу украинской евроинтеграции, Псаки отметила, что решение о «членстве в НАТО» принимает сама организация, а не Вашингтон, передает РИА «Новости».

Напомним, Зеленский выразил желание обсудить с главой американского государства Джо Байденом «вопрос и видение роли и срока (принятия) Украины в НАТО». Украинский посол в Германии Андрей Мельник считает, что вхождение Украины в Североатлантический альянс должно стать гарантией стране после запуска «Северного потока – 2».