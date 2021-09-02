 

Псаки заявила, что решение о вступлении Украины в НАТО принимают не США

02.09.2021, 2:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРешение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки подчеркнула, что «это не решение» США, хотя Вашингтон «продолжает поддерживать и настаивать, что двери НАТО должны оставаться открытыми для тех, кто хочет вступить в организацию». Однако страны, желающие стать членами НАТО, должны выполнять «взятые на себя обязательства» и вносить «вклад в обеспечение безопасности в евроатлантическом регионе».

Комментируя просьбу украинского президента Владимира Зеленского предоставить видение США по вопросу украинской евроинтеграции, Псаки отметила, что решение о «членстве в НАТО» принимает сама организация, а не Вашингтон, передает РИА «Новости».

Напомним, Зеленский выразил желание обсудить с главой американского государства Джо Байденом «вопрос и видение роли и срока (принятия) Украины в НАТО». Украинский посол в Германии Андрей Мельник считает, что вхождение Украины в Североатлантический альянс должно стать гарантией стране после запуска «Северного потока – 2».



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