«Русгидро» и «Сибур» договорились о поставках энергии Амурскому ГХК на 20 лет

На Восточном экономическом форуме «Русгидро» и «Сибур» заключили 20-летний договор о поставке «зеленой» электроэнергии Нижне-Бурейской ГЭС на Амурский ГХК, сообщают информационные агентства.

В результате «Русгидро» получает устойчивый спрос на электроэнергию и дополнительную прибыль, а «Сибур» может реализовать крупный инвестиционный проект со стабильной и прогнозируемой ценой на электроэнергию, причем «Сибуру» теперь не требуется строительство собственной генерации.

Гендиректор «Русгидро» Виктор Хмарин заверил, что «Русгидро» на Дальнем Востоке может «обеспечить растущее электропотребление и гарантировать надежное и бесперебойное энергоснабжение инвестиционным проектам, перспективным и находящимся в стадии реализации», передает РИА «Новости».

Напомним, инвестиции в строительство Амурского газохимического комплекса предварительно оценили в 10–11 млрд долларов. Расширенная конфигурация АГХК предполагает мощность производства до 2,7 млн тонн полимеров в год (примерно 2,3 млн тонн полиэтилена и 0,4 млн тонн полипропилена).

Основным сырьем станут этановая фракция и сжиженные углеводородные газы с Амурского газоперерабатывающего завода Газпрома, которые будут поступать в объеме до 3,5 млн тонн в год. Завершение строительства и пусконаладочных работ запланировано на 2024–2025 годы. Партнером «Сибура» станет китайская Sinopec, доля которой в проекте составит 40%. Оставшаяся доля сохранится за «Сибуром».