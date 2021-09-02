Ни паспорта, ни денег, ни работы

Сотни жителей РФ в Китае полгода не могут получить загранпаспорта. Им блокируют счета и грозят депортацией.

Граждане РФ, проживающие в Китае, написали коллективное обращение к президенту Владимиру Путину и к МИД с просьбой доставить им загранпаспорта, необходимые для жизни за границей. По словам авторов письма, сотни россиян уже полгода и более ожидают отправки своих документов из РФ в КНР.

«Сроки замены паспорта, предусмотренные законодательством РФ, были неоднократно нарушены, граждане оказались под угрозой расторжения семей, потери рабочего места и депортации», — говорится в письме (имеется в распоряжении «Новой газеты»).

У сотни жителей РФ в Китае ситуация оказалась близка к критической. В частности,

предоставляемые консульским отделом справки о том, что загранпаспорт находится в стадии изготовления, не принимаются миграционной службой Китая.

Власти КНР все чаще отказываются продлевать разрешение на проживание, фактически не оставляя российским гражданам никакого выбора, кроме как уезжать обратно в Россию. При этом у многих наших соотечественников, проживающих в Китае, там находятся семьи и дети.

Россиян предупреждают, что если в ближайшее время они не предоставят действительные загранпаспорта, то их уволят с работы или даже заблокируют им банковские карты.

В МИД РФ «Новой газете» подтвердили, что 600 паспортов ожидают отправки в посольство РФ в КНР и что в ведомстве предпринимают «необходимые меры для скорейшего решения возникшей проблемы». Главная причина, по которой чиновники не могут отправить документы, — введенные властями Китая ограничительные меры из-за ситуации с COVID-19, заявили в МИД. При этом ведомство подчеркивает, что оказывает помощь российским гражданам в Китае. Впрочем, некоторые из них по-прежнему остаются в кризисной ситуации.

В Китае — без документов и помощи

С такой проблемой столкнулся 28-летний Даниил Сергеев. Он живет в Китае с 2012 года — приехал учиться в университете, устроился на работу в сферу торговли и женился на китаянке.

Действие его заграничного паспорта истекло 20 июня. За несколько месяцев до этого — 1 марта — он подавал заявление на новый паспорт. Однако уже более полугода его документы не могут привезти в Китай, два месяца Даниил живет за границей фактически нелегально.

Даниил Сергеев. Фото из личного архива

«Сейчас я нахожусь вообще без каких-либо документов. Я уже шесть раз ездил из Шэньчжэня, где я проживаю, в консульство в Гуанчжоу, чтобы получить какие-либо документы и выяснить причину, почему так происходит, почему столько времени нет паспорта. Мне ничего конкретно не ответили, просто развели руками и извинились», — сетует Даниил.

По его словам, консульство выдало справку на русском языке (с QR-кодом, но без печати и подписи), где сказано, что загранпаспорт находится в стадии изготовления. При этом, как говорит Даниил, чтобы заверить эту бумажку, ему пришлось заплатить 229 юаней (около 2600 рублей). Также за свой счет ему потребовалось перевести документ на китайский язык.

«Благодаря тому, что у меня хороший уровень китайского языка и моя жена — жительница Китая, я все же добился от миграционной службы КНР документа, который позволил мне месяц находиться на территории страны законно», — говорит Даниил. Речь идет о документе временного пребывания в Китае. Тем не менее китайская миграционная служба даже на основании бумаг от консульств зачастую отказывается предоставлять помощь и продлевать разрешение на проживание, фактически угрожая депортацией, объясняет мужчина.

Документ временного пребывания в Китае. Фото предоставлено «Новой газете» гражданами РФ в Китае

Через месяц, в начале августа, россиянин позвонил в генконсульство и рассказал, что ему пришлось заплатить за заверение документа. В ответ на это, как говорит Даниил,

сотрудники миссии удивились и сказали, что ему выдали совершенно не тот документ и что «произошло недопонимание между консульствами».

«Я попросил вернуть мне деньги за заверенный документ, но, естественно, никто мне их не вернул. Мне все же сделали нужную справку — бесплатно, но она на самом деле также не имеет большого смысла, потому что там написано два-три предложения о том, что паспорт находится в работе. Я с этой справкой ходил в миграционную службу, мне отказывали в помощи. До сих пор у меня нет паспорта, деньги с меня непонятно за что взяли. Я и другие люди, столкнувшиеся с похожей проблемой, снова звонили в генеральное консульство в Пекин. Часто просто сбрасывали звонок, многим говорили, что паспорт по техническим причинам не могут привезти, и бросали трубку», — говорит Даниил.

По его словам, когда заканчивается срок действия загранпаспорта, банковские карты, привязанные к этому документу, блокируются. У самого Даниила, как предупредил его банк, счета заморозятся 20 сентября. «Я бегал, снимал средства с карты, потому что боялся потерять свои деньги», — рассказал мужчина.

В ответе на обращения в консульский отдел Даниилу заявили, что в связи с введением ограничительных коронавирусных мер в КНР «движение дипломатической почты временно затруднено». Из-за этого и возникли проблемы с доставкой загранпаспортов.

«Хочу быть уверенной, что меня не отправят в Россию, вся моя жизнь — здесь»

С такой же проблемой столкнулась 27-летняя Вера Немова, проживающая в Китае уже четыре года. Девушка работала в сфере образования в городе Хойчжоу. В конце марта она подала заявление на новый паспорт, так как срок действия старого документа заканчивался 6 июля. «Побаивалась, что поздно спохватилась, но на официальном сайте консульства Гуанчжоу написано, что срок оформления паспорта не должен превышать три месяца со дня подачи заявления, да и в день подачи мне сказали, что паспорт сделают за три месяца или раньше», — говорит она.

Вера Немова. Фото из личного архива

На работе Веру несколько раз просили предоставить новый паспорт для обновления документов, но его все не было. Из-за этого девушка лишилась работы. «В этот момент мне стало страшно. Не без поддержки друзей я смогла получить разрешение на проживание до 9 августа. Затем срок действия паспорта истек, и на следующий день я получила сообщение о том, что моя банковская карта заблокирована, вот так, без предупреждения. На ней были все мои сбережения», — говорит девушка.

Сейчас у нее нет ни паспорта, ни денег, ни работы. Второй раз в миграционной службе Китая Вере выдали временное разрешение на проживание до 15 сентября, однако предупредили, что это было последнее продление. «Паспорт до этого срока точно не придет, это было сказано консульством. Что делать и как умолять миграционную службу дать еще одно продление, я уже не знаю. С середины июля известно, что паспорт уже напечатан, его просто не отправляют. Искать виноватых я не хочу, я просто хочу быть уверенной, что меня не отправят в Россию, ведь вся моя жизнь — здесь», — подытоживает девушка.

«То ли курьер не хочет, то ли консульство…»

Как говорит 32-летняя россиянка Анна Мартынова, столкнувшаяся в Китае с такой же проблемой, загранпаспорта уже напечатаны, но они находятся в Москве. Их не могут доставить в Китай из-за того, что китайские власти просят дипломатического курьера отсидеть на карантине две недели из-за коронавирусных ограничений.

Анна Мартынова. Фото из личного архива

«То ли курьер не хочет сидеть на карантине, то ли консульство не хочет платить за две недели в отеле. Наша сторона отказывается от этого, а китайская сторона по-другому не соглашается принять сотрудника диппочты», — делится Анна.

Отправить паспорта с помощью DHL или какой-то другой курьерской службы в МИДе отказываются, так как опасаются, что паспорта могут быть украдены, поясняет девушка.

Анна приехала в Китай два года назад, сейчас она работает в языковой тренинг-школе преподавателем английского. Виза у нее заканчивается 31 августа, действие паспорта — 16 ноября. Девушке продлили разрешение на работу на следующий год, а разрешение на проживание — только на два месяца до конца действия ее паспорта. Анна подала заявление в консульстве в Шанхае на продление паспорта еще 19 апреля, в середине июля он должен был быть готов, однако документ не могут доставить в Китай.

«В консульстве тогда сказали, что он будет готов где-то в августе, ждите. Вот уже конец августа, ничего не готово, сейчас они говорят, что будет готово где-то в сентябре, но никто ничего не знает точно», — описывает свою ситуацию девушка.

Как только у нее закончится срок действия паспорта, она не сможет официально работать. Существуют также ограничения по передвижению внутри Китая, потому что не все службы признают документ временного пребывания, говорит девушка. «Сложно попасть на рейс, потому что собирается целый консилиум всех работников безопасности, которые пытаются разобраться, что это за бумажка, почему не паспорт. Временный документ китайская сторона готова выдавать несколько раз — два или три раза. А после этого говорят: до свидания, поезжайте к себе, больше нельзя в Китае находиться», — рассказывает Анна.

Аналогичная проблема с документами произошла в 2021 году в Новой Зеландии: как минимум 700 российских жителей более года не могли получить свои загранпаспорта. Без документов люди не могли продлить визу, устроиться на работу, купить машину или дом и поехать куда-либо, кроме России. Дипломатическая почта, которая должна доставлять паспорта, фактически перестала работать из-за закрытой по причине COVID-19 границы и обязательного карантина для курьера при въезде.

После того как про эту проблему написала «Новая газета», многие люди получили свои документы. Как рассказали герои материала «Новой», МИД РФ договорился с властями Новой Зеландии, и дипкурьер передал паспорта россиянам прямо в аэропорту.

В МИД РФ «Новой газете» сообщили, что уже пытаются найти иные способы доставки паспортов в Китай: не только посредством дипломатической почты, но и дипломатическим автотранспортом, командирской почтой с вылетающими за рубеж сотрудниками российских загранучреждений.

Наталья Глухова, корреспондент

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