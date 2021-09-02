Renault Zoe, Mini Electric и другие электромобили, которые станут отличным выбором для женщин

В ближайшие годы электромобили могут вытеснить обычные машины на ДВС. Во всяком случае, это может произойти на первичном авторынке. Об этом говорят и планы самих производителей по выпуску экологически чистых моделей. Что же собой представляет этот сегмент на данный момент? Есть ли выбор электрокаров, которые можно назвать “дамскими”? Как минимум 5 вариантов можно смело рекомендовать для покупки женщинам.

1. Mini Electric

Скромная по размерам машина, которая при этом отличается функциональностью. У владелицы будет возможность трансформировать интерьер под свои нужды, пользуясь багажным отделением объемом до 731 л. Также электрокар обладает неплохой динамикой, разгоняясь до 100 км/ч за 7,5 сек.

2. FIAT 500e

Итальянцы отлично поработали над электрической версией 500-го, сохранив его очарование как снаружи, так и внутри. Модель наделена электронными ассистентами, что поможет хозяйке поддерживать контроль на дороге и при маневрах. Что еще очень важно, это солидный запас хода в 460 км. Причем впечатляет и скорость зарядки – за 5 минут батарея заряжается до потенциала, обеспечивающего движение на расстояние 50 км.

3. Volkswagen ID.3

Немецкий концерн считается одним из самых перспективных производителей электрокаров наряду с Tesla. В данном случае рассматривается первая серийная модель электрокара от VW. Для матери, которой нужно завести детей в школу или детсад, а затем добраться до работы это оптимальный вариант. Да, у ID.3 небольшой запас хода в 160 км, но, опять же, для городской езды и этого будет достаточно. Высокое немецкое качество и гарантия на 8 лет добавляет плюсов этой покупке.

4. Honda E

Практичный электрокар, к преимуществам которого можно отнести большой запас свободного места в салоне. В управлении будут помогать современные функции, обеспеченные инновационными технологиями. Например, в электронной начинке предусмотрен ассистент парковки и камеры бокового обзора. Продумали японцы и систему электрической зарядки. За 30 мин. данный электромобиль можно зарядить до 80%, причем покупатель также может приобрести и собственную зарядную станцию для питания машины на дому.

5. Renault ZOE

Один из самых “женских” электрокаров, который подкупает своей элегантностью. И в то же время это продуманная технологически модель. Можно сказать, это электрокар будущего, который располагает запасом хода в 395 км. То есть при желании на нем можно совершить и небольшое путешествие за город. Производитель предусмотрел разные цветовые стили, что также добавляет привлекательности этому варианту.