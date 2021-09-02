Три ипостаси токсичных людей: как их легко вычислить среди толпы

Присутствие токсичного человека в окружении не сулит ничего хорошего. Он является источником постоянных проблем разного рода, причем не всегда об этом будет подозревать «жертва». Беда в том, что обнаружить и распознать токсичных людей могут далеко не все, но представленная ниже информация в этом поможет.

Есть типичные схемы «ядовитых» игр токсичных людей, которые они ведут с окружающими. Уже по этим трем играм можно понять, что подобных отношений лучше избегать.

Игра 1. Захват контроля

Управление другими людьми – одна из базовых целей токсичного человека. Возможность манипуляции окружающими дает ему чувство власти. Другие люди даже неосознанно для себя могут вести себя так, как нужно токсичному партнеру.

Игра 2. Выработка чувства вины

Токсичный человек будет пытаться завоевать превосходство, в том числе используя обвинения. В любой ситуации сделать виновным человека из окружения для токсичных людей не проблема. Даже если для этого нет никаких оснований, они постараются с помощью психологических приемов добиться этой цели. Человеком, который чувствует себя виноватым, гораздо легче манипулировать.

Игра 3. Самоутверждение

На самом деле у токсичных людей может быть масса комплексов. Отношения с окружающими во многом и подчиняются задачам избавления от них. Попытки самоутверждения за счет других позволяют добиться и этой цели. Окружающие люди будут чувствовать себя не только виноватыми, но и ничтожными людьми. Тактика такой игры, например, может заключаться в постоянном напоминании ошибок, которые совершила «жертва». Токсичный человек будет специально ожидать малейшего промаха партнера, чтобы потом максимально преувеличить значимость негативных последствий этой ошибки. В то же время успехи окружающих будут преуменьшаться.

Главная черта токсичного человека

Такие люди умело маскируются, что и создает проблемы с их обнаружением. Это может быть и добрейшая бабушка-соседка, и новый романтический партнер с манерами настоящего джентльмена. Но в обоих случаях по каким-то непонятным причинам взаимоотношения будут приносить только дискомфорт. Все дело в том, что оболочка не будет соответствовать конкретным делам и стилю поведения, в чем и заключается эффект маскировки.

Как отличить токсичную манеру поведения от нетоксичной?

Следующие признаки позволят распознать «токсика»:

Он требует много времени. Для него не существует границ и рамок, все нужное ему время он будет забирать у своего окружения в достаточном объеме, не считаясь с чужими интересами.Назойливость. Психология токсичного человека устроена так, что он не знает отказов и гнет свою линию до полного согласия «жертвы».Отсутствие обязанностей. В нормальных отношениях у обеих сторон есть права и обязанности друг перед другом. Но у токсичного человека есть только потребности, которые выполняет его окружение.

Как справляться с токсичным человеком?

При первом же обнаружении «ядовитой» игры необходимо выходить из нее. Не стоит вестись на уловки ведущего этой игры, поскольку ее правила всегда будут против вас. В то же время не нужно уподобляться токсичному человеку и переходить границы. Вежливый и спокойный тон будет преимуществом. И напротив, агрессия даст лишний повод для обвинений.

Какие-либо попытки переубедить токсичного человека тоже заканчиваются провалом его оппонентов. В открытых дискуссиях такие люди легко выигрывают благодаря умению жонглировать словами. Их оружие как демагогов заключается в опоре на фальшивые эмоции, а не на логику и здравый смысл. Важно разделять эти сферы, игнорируя в высказываниях токсичного человека все, что не относится напрямую к предмету обсуждения. И опять же, при выявлении таких людей предметом для разговора может быть только полный разрыв отношений с ними.