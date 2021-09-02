 

В СБ ООН не увидели «признаков нового «Талибана»

02.09.2021, 1:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПока рано говорить о миротворческой операции в Афганистане, а также о введении или снятии санкций в отношении движения «Талибан» (запрещено в России), сообщила постпред Ирландии при ООН Джеральдин Берн Нейсон.

По словам Нейсон, «преждевременно говорить сейчас на счет миротворческой операции», это «предмет для длительной дискуссии». Она считает, что «любая помощь со стороны ООН для Афганистана должна быть доступна», передает РИА «Новости».

Также Нейсон полагает, что «пока немного рано начинать думать о том, какой будет конкретная позиция» СБ по вопросу санкций. Постпред Ирландии заявила, что Афганистан нуждается в международном сообществе как партнере, но «это партнерство надо будет заслужить», о талибах будут судить «по действиям, а не по словам».

«Мы слышали от них заявления о том, что они как-то изменились, но мы пока не видели свидетельств этого», – сказала Нейсон, добавив, что «признаков нового «Талибана» (запрещен в России) нет». По ее словам, «нужно будет посмотреть конкретно, с каким режимом» предлагается иметь дело. При этом вопрос о признании новых властей Афганистана «не является вопросом, которым предполагается заняться завтра же утром».

В сентябре Ирландия председательствует в СБ ООН. 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.



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