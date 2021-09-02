 

«Скромность должна быть»

02.09.2021, 1:34, Разное
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Директор школы отчитала мальчика, который поправил Путина на открытом уроке истории.

Директор школы №35 в Воркуте Юлия Рябцева возмутилась поведением своего ученика Никанора Толстых, который во время открытого урока поправил президента, допустившего ошибку в названии войны. Об этом она рассказала изданию «Подъем».

«Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определенная наглость», — сказала Рябцева.

Директор назвала Толстых «звездным и хорошим мальчиком» с активной гражданской позицией. «Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций», — подчеркнула она.

В День знаний президент провел открытый урок по истории во Владивостоке. В детском центре «Океан» собрались школьники из разных регионов страны. Говоря про внешнюю политику Петра I, Владимир Путин перепутал Северную и Семилетнюю войны, а Никанор Толстых из Воркуты поправил президента. «Это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал ученик Путину. Президент улыбнулся и кивнул в ответ.

На этом же уроке к президенту обратился и 10-летний Егор из Бурятии, попросив подписаться на его Youtube-канал. Путин несколько раз переспросил, что имеет в виду мальчик — «А что нужно подписать? Егор, что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?». Школьник объяснил, что это такая социальная сеть, и президент обещал «подумать».

Источник: Новая газета



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