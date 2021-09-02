Длительное воздействие не очень грязного воздуха тоже вредит здоровью
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В последние годы в развитых странах наблюдается снижение загрязненности воздуха. Отмечаются некоторые положительные изменения и в России. Например, в 2019 году количество проб воздуха около автомагистралей, в которых были превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ, было в 2,29 раз меньше, чем в 2012 году. Становится воздух чище и в отдельных промышленных городах.
Однако некоторые исследования показывали, что вредные вещества, взвешенные в воздухе, могут оказывать влияние на здоровье даже в концентрациях, которые считаются допустимыми. Авторы новой научной работы оценили их опасность для жизни.
Ученые проанализировали данные из восьми исследований, проведенных в шести европейских странах, которые охватили около 325 тысяч человек. За участниками наблюдали в течение почти 20 лет.
Анализ подтвердил, что чем выше в воздухе концентрации мелкодисперсных частиц с диаметром менее 2,5 микрон (PM2.5) и диоксида азота, тем больше риск смерти людей:
- Увеличение концентрации частиц PM2.5 на 5 микрограмм на кубический метр (µg/м3) было связано с ростом риска смерти на 13%;
- диоксида азота на 10 µg/м3– на 8,6%.
Более того, связь этих веществ с риском смерти была значительной даже при очень низких концентрациях, которые допустимы нормами ВОЗ и развитых стран. Без превышения норм увеличение концентрации частиц PM2.5 на 5 µg/м3 было связано с ростом риска смерти почти на 30%. Вероятность смерти у людей, которые вдыхали диоксид азота в допустимых дозах, увеличивалась на 10% при росте концентрации диоксида азота на каждые 10 µg/м3.
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Авторы написали в выводах работы: «Наше исследование вносит вклад в доказательную базу связи загрязнения окружающего воздуха с уровнем смертности даже при уровнях ниже текущих стандартов Европу, Северной Америки и ВОЗ». Они указали, что это важные данные для пересмотра существующих стандартов.
Как облегчить влияние загрязненного воздуха на здоровье
- Если наверняка известно, что загрязнение воздуха превышает допустимые нормы, можно использовать респираторы N95. Перед этим необходимо научиться правильно их использовать.
- Чаще пользоваться велосипедом и ходить пешком. При этом стараться обходить или объезжать крупные дороги и другие источники загрязнения. Использование карт, которые показывают состояние воздуха в городе в реальном времени, облегчит эту задачу.
- При использовании машины нужно закрывать окна, использовать систему вентиляции воздуха с фильтрацией.
- Физическая активность противостоит эффектам грязного воздуха. На улице упражнения лучше делать на максимальном возможном удалении от источников загрязнения.
- Дома для приготовления пищи следует использовать печи, которые работают на газе или электричестве. Кухня должны хорошо проветриваться.
- Для комнат можно использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами. Эта рекомендация актуальна для людей, которые особенно восприимчивы к действию грязного воздуха.
- Имеющиеся болезни дыхательной системы нужно держать под контролем (вовремя принимать лекарства, прививаться от гриппа и так далее).
- Для облегчения влияния грязного воздуха на легкие и сердце необходимо проводить профилактические мероприятия, например, поддерживать нормальный вес и физическую активность, не курить.
- Рацион питания должен быть сбалансированным, содержать фрукты и овощи.
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