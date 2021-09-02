Длительное воздействие не очень грязного воздуха тоже вредит здоровью



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В последние годы в развитых странах наблюдается снижение загрязненности воздуха. Отмечаются некоторые положительные изменения и в России. Например, в 2019 году количество проб воздуха около автомагистралей, в которых были превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ, было в 2,29 раз меньше, чем в 2012 году. Становится воздух чище и в отдельных промышленных городах.

Однако некоторые исследования показывали, что вредные вещества, взвешенные в воздухе, могут оказывать влияние на здоровье даже в концентрациях, которые считаются допустимыми. Авторы новой научной работы оценили их опасность для жизни.

Ученые проанализировали данные из восьми исследований, проведенных в шести европейских странах, которые охватили около 325 тысяч человек. За участниками наблюдали в течение почти 20 лет.

Анализ подтвердил, что чем выше в воздухе концентрации мелкодисперсных частиц с диаметром менее 2,5 микрон (PM2.5) и диоксида азота, тем больше риск смерти людей:

Увеличение концентрации частиц PM2.5 на 5 микрограмм на кубический метр (µg/м3) было связано с ростом риска смерти на 13%;

диоксида азота на 10 µg/м3– на 8,6%.

Более того, связь этих веществ с риском смерти была значительной даже при очень низких концентрациях, которые допустимы нормами ВОЗ и развитых стран. Без превышения норм увеличение концентрации частиц PM2.5 на 5 µg/м3 было связано с ростом риска смерти почти на 30%. Вероятность смерти у людей, которые вдыхали диоксид азота в допустимых дозах, увеличивалась на 10% при росте концентрации диоксида азота на каждые 10 µg/м3.

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Авторы написали в выводах работы: «Наше исследование вносит вклад в доказательную базу связи загрязнения окружающего воздуха с уровнем смертности даже при уровнях ниже текущих стандартов Европу, Северной Америки и ВОЗ». Они указали, что это важные данные для пересмотра существующих стандартов.

Как облегчить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Если наверняка известно, что загрязнение воздуха превышает допустимые нормы, можно использовать респираторы N95. Перед этим необходимо научиться правильно их использовать.

Чаще пользоваться велосипедом и ходить пешком. При этом стараться обходить или объезжать крупные дороги и другие источники загрязнения. Использование карт, которые показывают состояние воздуха в городе в реальном времени, облегчит эту задачу.

При использовании машины нужно закрывать окна, использовать систему вентиляции воздуха с фильтрацией.

Физическая активность противостоит эффектам грязного воздуха. На улице упражнения лучше делать на максимальном возможном удалении от источников загрязнения.

Дома для приготовления пищи следует использовать печи, которые работают на газе или электричестве. Кухня должны хорошо проветриваться.

Для комнат можно использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами. Эта рекомендация актуальна для людей, которые особенно восприимчивы к действию грязного воздуха.

Имеющиеся болезни дыхательной системы нужно держать под контролем (вовремя принимать лекарства, прививаться от гриппа и так далее).

Для облегчения влияния грязного воздуха на легкие и сердце необходимо проводить профилактические мероприятия, например, поддерживать нормальный вес и физическую активность, не курить.

Рацион питания должен быть сбалансированным, содержать фрукты и овощи.

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