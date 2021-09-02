 

Дворняжка-байкерша из Свердловской области стала звездой соцсетей

02.09.2021, 1:18, Разное
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Бывшая бездомная дворняжка, а ныне звезда соцсетей Белка стала байкершей после того, как обрела новых хозяев. Белка в шлеме и очках колесит в мотоколяске с семьей байкеров-блогеров по России.

Мотопутешественники подобрали Белку, когда расселяли дом на Уктусе. Этой зимой Белка и ее хозяева собираются в Мурманскую область любоваться северным сиянием. До зимы им надо всё подготовить к путешествию: решить проблему обогрева и купить тент от ветра. Учитывая, что специальный мотошлем для Белки заказывали в США, на тент защитный цена блогеров испугает вряд ли.

Ненадежный источник: РИА Fognews



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