 

Гурцкая объяснила причину успеха российских паралимпийцев в Токио

02.09.2021, 1:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДостижениями российских паралимпийцев гордится вся страна. Их победы служат для остальных россиян примером силы духа и уверенности в себе. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД певица Диана Гурцкая. В среду сборная РФ поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады в столице Японии.

Как сообщила заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая, каждого спортсмена-паралимпийца она считает примером для себя лично. «Для меня всегда большое счастье общаться и быть с ними. Все они – удивительные и потрясающие личности», – призналась она.

Певица напомнила, что в 2014 году сама была послом и факелоносцем эстафеты огня зимних Паралимпийских игр в Сочи. «Это было невероятное ощущение сплоченности. Также я никогда не забуду поездку с нашими паралимпийцами на зимние Игры в Ванкувер в 2010 году. Вспоминая те дни, я всякий раз испытываю невероятные ощущения», – призналась Гурцкая.

Участники Паралимпийских игр, добавила она, безумно любят спорт, и у них есть огромная мотивация добиваться успехов. «Не только для меня являются примером эти ребята. Каждый из нас может многому научиться у них. Представлять на соревнованиях нашу большую и прекрасную страну – для каждого из них огромная ответственность. Я понимаю, что спорт, как искусство, не знает преград. И подтверждение этому – успехи наших паралимпийцев в Токио», – подчеркнула Гурцкая.

«Я поздравляю их, и желаю им успехов во всех их начинаниях, и хочу выразить им свое уважение, любовь. Сегодня эти слова могут сказать многие в России. Их победы в Токио – это невероятный пример проявления силы духа. Их успехами на Паралимпиаде гордится сегодня вся страна», – подытожила Гурцкая.

В среду сборная РФ поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады. Триумфатором дня стала легкоатлетка Галина Липатникова, которая завоевала первое место в толкании ядра и принесла сборной 31-ю золотую медаль на Играх. На счету российских спортсменов также 19 серебряных и 36 бронзовых наград. Сборная Великобритании опустилась на третье место (30-24-30). На первой строчке располагается команда Китая (66-42-34).

Днем ранее легкоатлет Андрей Вдовин завоевал золотую медаль в беге на 400 метров, а Никита Прохоров завоевал серебро в толкании ядра.



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