Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского

Подготовка встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне, сообщил первый вице-премьер Украины Алексей Любченко.

Он не сказал, в какой стране лидеры РФ и Украины могут провести переговоры. При этом на предположение о том, что саммит пройдет в Москве, Любченко отрицательно покачал головой. В качестве возможного места встречи первый вице-премьер предложил Крым, передает РИА «Новости».

Напомним, Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать.