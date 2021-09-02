 

Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского

02.09.2021, 1:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПодготовка встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне, сообщил первый вице-премьер Украины Алексей Любченко.

Он не сказал, в какой стране лидеры РФ и Украины могут провести переговоры. При этом на предположение о том, что саммит пройдет в Москве, Любченко отрицательно покачал головой. В качестве возможного места встречи первый вице-премьер предложил Крым, передает РИА «Новости».

Напомним, Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. 



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