Пресс-секретаря Зеленского назвали дикарем за фото в Вашингтоне

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подвергся критике за фотографию, на которой он с высунутым языком «держит» монумент Вашингтону.

Депутат Киевского горсовета Сергей Таран считает, что фото демонстрирует то, «почему в США несерьезно относятся к украинской делегации». Он предложил взглянуть, «как официальный спикер Зеленского относится к монументу», и «поставить себя на место американцев». «Вы бы имели дело с такими дикарями?» – приводит слова депутата РИА «Новости».

В Instagram пользователи с недоумением прокомментировали снимок: «Не только позорище, а и преступление против государства – так унизить Украину перед США. Из грязи в… грязи!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sergii Nykyforov (@sergii.nykyforov)

Напомним, визит украинского президента Владимира Зеленского в США уже стал поводом для шуток. Так, пользователи Сети высмеяли фотографию президента во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров.