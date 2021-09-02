 

Подать заявление о регистрации брака украинцы могут через портал “Дія” – Шмыгаль

02.09.2021, 0:40, Новости дня
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“Анонсируем новацию относительно регистрации актов гражданского состояния онлайн. Например, отныне подать документы о намерении жениться можно будет через портал “Дія”. Так же онлайн можно будет оплатить административный сбор за соответствующую услугу”, – сказал глава правительства.

По его словам, “все эти изменения направлены на то, чтобы взаимодействие людей с государством проходило максимально удобно и комфортно”.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

Количество активных пользователей приложения превысило в августе 2021 года 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”.

6 августа вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение “Дія” победило в двух номинациях престижной премии Red Dot Design Award – за лучшее мобильное приложение и интерфейс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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