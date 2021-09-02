 

Талибы назначили верховного лидера Афганистана

02.09.2021, 0:20, Разное
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Религиозный лидер запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада назначен главой правительства Афганистана. Как сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на талибов, в правительстве помимо «лидера» будет и премьер-министр.

Хайбатулла Ахундзада. Фото: Creative commons

«Консультации по формированию нового правительства почти завершены, мы также провели необходимые обсуждения по поводу кабмина. Исламское правительство, состав которого мы вскоре объявим, станет… моделью для народа. Нет сомнений в то, что Правитель Правоверных (статус Ахундзада в «Талибане» — ред.) войдет в правительство. Он станет лидером правительство, здесь не может быть вопросов», — пояснил член комиссии «Талибана» по культуре Анамулла Самангани.

Талибы уже назначили губернаторов и шефов полиции в регионах Афганистана. «Исламский Эмират уже активно действует в каждой провинции», — заявили талибы.

При этом террористическое движение еще не установило ни флага, ни нового названия Афганистана. Талибы говорили о планах основать Исламский Эмират Афганистан, однако конкретных решений принято не было. Мировые державы, включая Россию, также пока не признают власть талибов в Афганистане.

60-летний Хайбатулла Ахундзада не появлялся на публике с середины 2010-х годов. Он бежал вместе с семьей в Пакистан в самом начале советской кампании в Афганистане. После обучения в медресе он примкнул к моджахедам и все 1980-е гг. воевал против советских войск. Позже примкнул к молодому движению «Талибан» и занимался там вопросами шариатского суда и изданием фетв — предписаний о смертных казнях.

Ранее СМИ сообщали, что в Афганистане планируется выстроить систему управления по иранскому типу. Это исламская республика во главе с Верховным лидером, объединяющим функции высшего политического и духовного авторитета. В Иране такие лидеры носят звание аятолла. Похожую роль в правительстве Афганистана теперь получил Ахундзада.

В Верховный совет страны войдут от 11 до 72 человек. Работать верховный лидер намерен преимущественно в Кандагаре.

Премьер-министром может стать глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар или мулла Якуб, сын первого лидера группировки муллы Омара.

Генпрокурором могут назначить Абдула Хаккима Хаккани, руководителя судебной системы «Талибана» и главу влиятельного совета талибских священнослужителей. В республике планируют вернуть Конституцию Афганистана 1964-1965 годов.

Талибы объявили себя новой властью Афганистана 15 августа после того, как без боя взяли столицу страны — Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ, вице-президент Амрулла Салех и сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда Ахмад Масуд организовали точку сопротивления в Панджшере — последней провинции Афганистана, неподконтрольной «Талибану».

Террористы «Талибана» начали активный захват территорий страны после того, как США объявила об окончании миссии НАТО в стране. 31 августа последний американский военный покинул Афганистан.

Источник: Новая газета



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