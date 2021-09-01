 

Сборная РФ по футболу сыграла вничью с командой Хорватии

01.09.2021, 23:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМатч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между российской сборной и командой Хорватии завершился без забитых голов.

Встреча группы H состоялась на московском стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 0:0. Это была первая игра сборной с Валерием Карпиным в качестве главного тренера, передает РИА «Новости».

Напомним, Российский футбольный союз объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной РФ 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. 26 июля Карпин официально стал главным тренером сборной России.



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