 

Переговоры Байдена и Зеленского завершились

01.09.2021, 23:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезиденты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ.

Встреча продолжалась с 21.08 мск до 23.18 мск. Покинув Белый дом, президент Украины сразу сел в автомобиль и не стал общаться с представителями СМИ, передает ТАСС со ссылкой на ТСН.

Напомним, Вашингтон и Киев сделали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».



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