Переговоры Байдена и Зеленского завершились

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ.

Встреча продолжалась с 21.08 мск до 23.18 мск. Покинув Белый дом, президент Украины сразу сел в автомобиль и не стал общаться с представителями СМИ, передает ТАСС со ссылкой на ТСН.

Напомним, Вашингтон и Киев сделали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».