 

Байден сделал заявление перед встречей с Зеленским

01.09.2021, 23:36, Новости дня
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“Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Владимира Зеленского сегодня в Белом доме, чтобы вновь подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины”, – написал Байден.

I look forward to welcoming President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine to the White House today to reaffirm America’s commitment to Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations.

— President Biden (@POTUS) September 1, 2021

Встреча должна начаться в 14.00 по вашингтонскому времени (21.00 по Киеву). Байден и Зеленский встретятся в Овальном кабинете Белого дома.

Президенты будут председательствовать на расширенной двусторонней встрече со своими основными советниками, затем два лидера перейдут к беседе в формате “один на один”.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.

В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги Елены, состоится открытие Украинского дома.

В рамках визита Зеленского уже подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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