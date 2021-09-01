 

США и Украина призвали Россию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе – совместное заявление

01.09.2021, 23:36, Новости дня
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“Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны”, – подчеркивается в документе.

Отмечается, что США “не признают и никогда не признают попытку аннексии Крыма РФ”, а также полностью поддерживают международные усилия по урегулированию конфликта, “развязанного Россией на востоке Украины”.

Кроме того, Вашингтон поддерживает усилия Киева в использовании Крымской платформы для “мирного восстановления контроля” Украины над Крымским полуостровом “в соответствии с международным правом”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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