 

США в 2021 году выделят Украине на реформы $463 млн – совместное заявление

01.09.2021, 23:36, Новости дня
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“В поддержку усилий Украины по воплощению реформ правительство США с 2014 года предоставило Украине почти $2 млрд помощи на развитие и планирует выделить более $463 млн помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу”, – говорится в заявлении.

В документе отмечается. что речь идет об “инвестировании в повестку дня реформ в Украине”.

“Реформа управления имеет решающее значение для обеспечения функционирования демократии на благо людей. Украина предана приоритезации реформ, которые усиливают ее демократические институты, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость. С этой целью Украина разрабатывает амбициозный и всеобъемлющий план трансформации”, – подчеркивается в заявлении.

Авторы документа уточнили, что план трансформации рассмотрят на следующем заседании комиссии стратегического партнерства Украины и США.

Совместное заявление подписано по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Глава Украинского государства принимал участие в презентации плана трансформации Украины в американском штате Вирджиния в здании Национальной библиотеке Фреда Смита по изучению Джорджа Вашингтона.

Контекст:

Зеленский прибыл в Вашингтон в ночь на 31 августа. Главной темой его встречи с президентом США Джо Байденом станет включение Соединенных Штатов в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября.

В Вашингтоне в эти дни также проходят встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств. В рамках визита Зеленского уже подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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