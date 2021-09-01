Встреча Байдена и Зеленского длилась более двух часов – дольше, чем ожидали – СМИ

“Встреча Зеленского с Байденом только закончилась, длилась она дольше, чем ожидали – более двух часов. Украинская делегация поехала на встречу с конгрессменами”, – говорится в сообщении.

* Зустріч Зеленського з Байденом щойно закінчилась, тривала вона довше, ніж сподівались – понад 2 години. Українська делегація поїхала на зустріч з конгресменами.

— Голоc Амepики (@chastime) September 1, 2021

Байден и Зеленский сначала провели встречу с участием СМИ. Глава Белого дома заявил, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден сказал, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил в Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского “с глазу на глаз”.

США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

Байден прибил в Белый дом на встречу с Зеленским около 21.00. Соответствующее видео опубликовал в Telegram телеканал Дом.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.

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