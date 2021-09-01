 

Верховный суд снял с выборов в Госдуму бизнесмена и радиоведущего Дмитрия Потапенко

01.09.2021, 23:26, Разное
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Его акции «Яндекса» и «Сбера» посчитали иностранными.

Верховный суд снял с выборов в Госдуму кандидата от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС) Дмитрия Потапенко по иску ЦИК, в котором утверждалось, что кандидат владеет иностранными активами. Об этом он сам рассказал «Новой газете».

В иске говорилось, что ведущий «Эха Москвы» и предприниматель Потапенко владеет акциями российских компаний «Яндекс» и «Сбер». Обе эти компании торгуются на зарубежных биржах — NASDAQ и Лондонская биржа соответственно. Суд посчитал их иностранными финансовыми инструментами.

«Это депозитарные расписки, в РФ вы не владеете акциями», — пояснил Потапенко.

Кроме того, ему вменяли владения акциями Pfizer.

«Представитель ЦИК произнес в суде странную для меня фразу о том, что «собака успела обрасти», мол, появились еще какие-то акции», — сказал предприниматель.

Потапенко пояснил суду, на представленных Центризбиркомом документах стоят поддельные подписи, однако Генпрокуратура и суд не приняли его доводов. Графологическая экспертиза также не назначена.

Потапенко ожидает получить решение суда в четверг и исходя из этого планировать обжалование.

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Ранее стало известно, что по итогам проверки Центробанка ЦИК направляет в Верховый суд иски о снятии с выборов кандидатов от Партии роста, РПСС и «Яблока» из-за владения иностранными финансовыми инструментами.

Потапенко заявлял «Коммерсанту», что у людей из списка ЦБ «работали через российские брокерские конторы» и у них нет счетов за рубежом.

В августе партии «Яблоко», «Новые люди» и ЛДПР сняли с выборов восемь кандидатов из-за единичных акций зарубежных компаний.

Источник: Новая газета



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