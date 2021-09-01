Мнение: Союзников у США в Афганистане нет

Союзников у США в Афганистане нет

Увещевания многих американских политиков о том, что Вашингтон не может бросать своих союзников в Афганистане, лицемерны и лживы, полагает американский публицист Майкл Ноулс. Те, кого США финансировали в афганском конфликте, зачастую обращались против Вашингтона. Как отметил Ноулс в своей авторской передаче на канале Daily Wire, в Афганистане у Вашингтона по сути никогда и не было союзников — и чем раньше это поймут американские власти, тем лучше.

Важное замечание о «наших афганских союзниках». Многое из того, что вы слышите от леваков, неолибералов и, скажем так, мягкотелых консерваторов, так называемых неоконсерваторов, империалистов — тех, кто хочет оставаться на Ближнем Востоке навсегда, продолжать бомбить различные мусульманские страны и распространять по всему миру либеральную демократию… Вы слышите много разговоров о «наших афганских союзниках».

Хочу провести с вами краткий экскурс в историю «наших афганских союзников». Хорошо? Потому что я не уверен, что мы можем точно знать, что у нас за союзники в Афганистане. Я признателен тем людям, которые долгие годы помогали там Соединённым Штатам…

В 1983 году Рональд Рейган приветствовал в Овальном кабинете группу моджахедов — афганских борцов за свободу. Он отметил, что эти борцы за свободу сражались с Советским Союзом, поэтому США собирались их поддерживать. За несколько лет США передали этим моджахедам, борцам за свободу, большие деньги — в немалой степени через Межведомственную разведку, это такое пакистанское государство в государстве. Итак, через Межведомственную разведку и не только мы начали финансировать борцов за свободу — моджахедов. Те победили Советский Союз, Советский Союз ушёл и в скором времени распался.

На этом этапе — хотите верьте, хотите нет — все эти различные моджахедские группировки, все эти различные исламистские группировки, воевавшие с безбожным атеистическим СССР, оказались не очень-то способны сформировать общее правительство. Таким образом, Афганистан погрузился в гражданскую войну, которая продлилась ещё четыре года. Во время этой гражданской войны были различные группировки, и, хотя их было три, четыре, а потом пять, некоторые решили, что участников конфликта недостаточно, и сформировали ещё одну группировку под названием «Талибан»*. Для этого они воспользовались деньгами Межведомственной разведки. Пакистанская Межведомственная разведка их поощряла.

Итак, «Талибан» быстро… Кстати, всё изначальное руководство «Талибана»… ну, не всё, но практически всё руководство состояло из людей, получавших деньги от США во время войны с Советским Союзом. Итак, «Талибан» захватывает Афганистан. Его подъём приходится на начало 1990-х, а потом в 1996 году он провозглашает Исламский Эмират Афганистан.

Они правят примерно пять лет. При поддержке наших союзников в Межведомственной разведке они принимают Усаму бен Ладена и «Аль-Каиду»**. Усама бен Ладен и «Аль-Каида» атакуют Соединённые Штаты 11 сентября. США приходят и свергают «Талибан». После этого «Талибан» отступает. А мы, конечно же, остаёмся там на протяжении 20 лет.

Теперь «Талибан» снова берёт всё под контроль. Они были нашими союзниками и врагами… сначала чем-то вроде союзников, потом врагами, а теперь снова союзники. Нас атакует ИГ*** — конкурирующая исламистская террористическая организация. Они только что провели теракт против нас в Кабуле. Они воюют против «Талибана». Они атаковали нас, потому что меры безопасности в Кабуле были недостаточно эффективными.

Следить за безопасностью в Кабуле поручили «Сети Хаккани», как я уже упоминал, это один из главных получателей денег от ЦРУ во время холодной войны. Потом «Сеть Хаккани» обратилась против нас. Межведомственная разведка и ЦРУ финансировали «Сеть Хаккани», пока Межведомственная разведка не начала платить «Сети Хаккани» за нападения на ЦРУ. Вы всё ещё следите за моей мыслью? Потому что я уже не слежу. Не могу. Слишком всё запутанно.

Есть ещё Афганская национальная армия, которую США финансировали 20 лет. Та самая, которая рассыпалась, как только пришёл «Талибан». Но даже Афганская национальная армия… Во-первых, во многом состояла из фиктивных солдат, солдат-призраков, существовавших только на бумаге. Чтобы людям платили. Но это не были реальные люди. Был доклад специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана, там говорилось, что от 50 до 75 процентов солдат Афганской национальной армии много времени проводили в наркотическом опьянении. А когда они не были под наркотиками, они часто воровали, а в некоторых случаях, особенно в 2012 году, убивали наших собственных солдат и своих сослуживцев из Афганской национальной армии.

А кроме того — мы вот говорим о том, как это ужасно, что талибы, захватывая Кабул, совершают преступления сексуального характера, а ведь, оказывается, военнослужащие Афганской национальной армии — то есть хорошие ребята и наши союзники — совершали огромное количество сексуального насилия, практикуя обычай под названием «бача-бази». В переводе это означает «игра с мальчиками», а по сути это — педерастическое развращение малолетних мальчиков. Подобных инцидентов было только зафиксировано надзорными органами больше 5000, а на деле явление почти наверняка было распространено значительно шире.

Поэтому, умоляю — когда рассказываете мне о том, что нам делать с Афганистаном, не надо, пожалуйста, разводить ханжество по поводу наших союзников. Ведь мы и понятия не имеем, кто наши союзники, потому что союзников в Афганистане у нас и нет, — ведь это на самом деле и не страна вовсе. Это не государство. А союзники у нас там каждый день — а порой и каждый час — новые. Так что да, мы все хотим эвакуировать оттуда хороших ребят, которые на нашей стороне, помогали нам и хотят сделать мир таким же, как мы. Но в этом плане за минувшие годы много чего изменилось, ясно вам?

А раздосадованы люди нашим внешнеполитическим курсом по отношению к Афганистану, на мой взгляд, потому, что мы понятия не имеем, чего мы на самом деле хотим. Ведь сначала целью была ликвидация террористов, которые уничтожили Башни-близнецы, а потом всё превратилось в крестовый поход во имя построения новой страны, распространения либеральной демократии и ликвидации мировой тирании — так Джордж Буш — младший говорил. Ну а следом — что там у нас за цели появились, чтобы девочки в школу могли ходить? И ради этого мы наших парней под пули подставляем?

Так чего же мы хотим? В рамках разумной внешней политики даются ответы на простые вопросы: чего мы хотели бы добиться в том или ином регионе сейчас, чем это будет полезно нам и на какие потери мы готовы ради этого пойти. Эти вопросы нам и нужно задавать сейчас, а вся эта показная трепотня о наших союзниках, этих замечательных, удивительных людях… Послушайте, союзников в Афганистане у нас нет, у нас там есть только интересы, понимаете? И чем больше времени мы потратим на то, чтобы усвоить этот урок, тем хуже будет нам.

https://russian.rt.com/inotv/2021-09-01/Daily-Wire-soyuznikov-v-Afganistane – цинк

https://www.youtube.com/watch?v=XlQ1k6jpipQ&ab_channel=MichaelKnowles – оригинал на английском

Какие они проницательные становятся опосля. Как будто раньше было неизвестно, что из себя представлял режим Карзая, а затем режим Гани.

И как будто никто раньше не знал, что США вооружали исламских террористов, используя радикальный политический ислам в своих целях, сначала против СССР, а затем в интересах уничтожения неугодных политических режимов и стран. А теперь мы вам расскажем, что на самом деле мы просто "неудачно выбирали союзников, которые вовсе и не союзники". Хотя еще несколько месяцев назад из каждого утюга вещали про поддержку верных афганских союзников.

Ну а раз, это оказывается были не союзники, а так, то не стоит слишком сильно расстраиваться по поводу недавнего убийства детей или массового расстрела "союзников" в аэропорту Кабула.

Как не трудно догадаться, впереди нас ждет длительный период американской рефлексии, в рамках которой будут объяснять причины фиаско в Афганистане, потому что уверения Байдена, что все закончилось хорошо в самих США удовлетворяет прямо скажем очень немногих. Даже ультралояльная демократическая пресса по этому поводу задается риторическими вопросами с негативным окрасом.

Послушайте, союзников в Ираке у нас нет, у нас там есть только интересы, понимаете?

Послушайте, союзников в Сирии у нас нет, у нас там есть только интересы, понимаете?

Послушайте, союзников на Украине у нас нет, у нас там есть только интересы, понимаете?

Послушайте, союзников в Европе у нас нет, у нас там есть только интересы, понимаете?

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