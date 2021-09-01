Трендовые прически осени на короткую и среднюю длину: кому что идет – мнение стилистов

Прически осени 2021 года – это современные решения, мгновенно покоряющие женские сердца. Чувствуйте себя красивой независимо от того, какую длину волос вы предпочитаете. Откройте для себя самые модные предложения этого сезона на короткие стрижки и волосы средней длины.

Идеальные прически для осеннего сезона

В осеннее время года в трендах причесок царят естественность и уют. Самые модные прически этого сезона заставят вас почувствовать себя особенной в самые прохладные дни и будут отлично смотреться даже со шляпой.

Можно носить прямые волосы с пробором сбоку или посередине.

Также волосы можно отвести за уши. Вам нравится собирать пряди в хвост? Не забудьте выпустить из-под шляпы несколько незакрепленных локонов – благодаря этому ваш образ сильно выиграет. Если у вас есть челка, не старайтесь заправить ее под головной убор.

Самая модная стрижка осени 2021 года: волосы средней длины

Самая модная прическа осени, идеально подходящая для волос средней длины, гарантирует вам не только прекрасное настроение, но и красивый вид. Поразите всех стильными прическами и модными стрижками. Какое из этих предложений вы выберете?

Длинное каре.

Немного более длинная версия каре – это прическа, которая подходит каждой женщине. Что немаловажно, вы можете выбрать ее независимо от типа волос. Прическа выглядит лучше всего, если оставить ее в легком беспорядке, поэтому она очень удобна, и вам не нужно слишком беспокоиться о ее укладке.

Каре с челкой.

Чрезвычайно модная стрижка осеннего сезона – каре с ровной прямой челкой. Очень удобная и элегантная прическа, она подходит многим женщинам, особенно тем, у кого удлиненное лицо. Благодаря этой аккуратной стрижке вы можете легко замаскировать высокий лоб.

Эффект мокрых волос.

Эта прическа снова становится модной. Она подходит к любой длине, но особенно хорошо с ней смотрятся дамы, у которых волосы до плеч. Сексуального эффекта влажных волос можно легко добиться в домашних условиях. Для этого нанесите на влажные пряди большое количество пенки или геля. Высушите волосы феном и сбрызните лаком для закрепления результата.

Какая короткая прическа подойдет вашему лицу

Модные короткие прически способны омолодить и подчеркнуть неповторимый характер своей обладательницы. Если вам нравится такая длина волос или вы планируете полностью изменить свой образ, узнайте, какую стрижку выбрать.

Боб А-силуэта.

Первый из вариантов, который обязательно рассмотрят многие женщины, – это стрижка А-силуэта. Интересной разновидностью классического боба является асимметричный вариант этой прически – пряди на затылке намного короче прядей спереди. Боб А-силуэта делает ваше лицо стройнее и идеально сочетается как с однотонными, так и с мелированными волосами.

Стрижка пикси.

Стрижка пикси – это прическа, которая омолаживает, поэтому можно смело использовать ее зрелым женщинам. Эта стрижка имеет немного более длинную переднюю часть и очень короткий затылок. Прическа дополняется челкой, которая придает образу характер.

Прическа паж.

Паж – прическа, которая хорошо подходит женщинам с утонченным и длинным лицом. Эта короткая модная стрижка лучше всего смотрится с плотной густой челкой, обрамляющей лицо. Идеально этот вариант стрижки подойдет для женщин с волосами, имеющими густую и прямую структуру, но особенно эффектно такая стрижка смотрится на слегка волнистых локонах. Популярный вариант этой прически – асимметричный паж, отличающийся более длинной передней частью и гораздо более короткой спинкой.