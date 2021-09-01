 

Зеленский захотел обсудить с Байденом роль США в урегулировании в Донбассе

01.09.2021, 22:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с главой американского государства Джо Байденом хочет обсудить участие США в урегулировании ситуации в Донбассе.

Зеленский выразил желание обсудить вопрос о том, «какая роль может быть у США в подключении к процессу мирного урегулирования». Также он сообщил, что «команде» Байдена передан «список всех пленных Украины», которые «находятся на временно оккупированной территории Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России». По словам Зеленского, «их около 450 человек». Он поинтересовался, «какую помощь могут сделать США» в этом контексте.

Зеленский сказал, что в его «повестке много важных вопросов». Он не уверен, «хватит ли времени для обсуждения всех». Президент Украины выразил надежду, что стороны на переговорах попробуют найти ответы на все необходимые вопросы, передает ТАСС со ссылкой на канал «Дом».

По словам Зеленского, основным приоритетом являются вопросы безопасности – в Донбассе, Крыму, Черном море, «важные вопросы Черноморско-Азовского побережья». Он также выразил желание обсудить «вопрос и видение роли и срока (принятия) Украины в НАТО», а также экономические вопросы, включая помощь США в «трансформации» украинской экономики.

Напомним, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где он встретится с президентом США. Зеленский в начале встречи со своим американским коллегой упомянул «Северный поток – 2», а также другие вопросы, в том числе восстановление экономики. Байден отказался от проведения пресс-конференции вместе с Зеленским.



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