Байден объявил о военной помощи Украине на 60 млн долларов

США и Украина возобновят работу двусторонней комиссии по стратегическому партнерству, сообщил глава американского государства Джо Байден.

Он сообщил, что США «возобновляют новый пакет военной помощи в объеме 60 млн долларов». Байден на встрече с украинским лидером Владимир Зеленским сообщил о готовности Вашингтона поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и «евроатлантические устремления», передает ТАСС со ссылкой на CBS.

Байден заявил, что «прочные партнерские отношения» двух стран «станут еще прочнее». По его словам, у США и Украины «одинаковая система ценностей». Киев и Вашингтон хотят, чтобы «Европа была целостной, свободной и пребывала в мире», сказал он.

Президент США сообщил, что стороны обсудят запуск двустороннего диалога по энергетике и климату, «направленного на оказание помощи Украине в вопросе диверсификации поставок энергоносителей, одновременно поддерживая при этом климатические цели, связанные с глобальным потеплением». США хотят оказать Украине «поддержку по мере того, как она продвигает свою повестку демократических реформ» и евроинтеграции. Кроме того, стороны обсудят борьбу с коронавирусом.

Напомним, Байден распорядился выделить Украине помощь, которая включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, Вашингтон с помощью Экспортно-импортного банка США выдаст Киеву 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании. Байден выразил желание вновь посетить Украину.