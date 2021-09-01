 

Байден: Партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче

01.09.2021, 22:42, Новости дня
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“Мне приятно приветствовать президента Зеленского в Овальном кабинете в Белом доме. В период празднования 30-летия независимости Украины партнерство между нашими странами крепче, чем когда-либо, и будет становиться еще крепче”, – заявил Байден.

Он также отметил, что Украина и США имеют общие ценности и цели, в частности, относительно обеспечения мира и стабильности в Европе.

“Украина и Соединенные Штаты имеют общие ценности. И мы неуклонно преданы нашей долгосрочной цели относительно Европы: чтобы она была целостной, свободной и мирной”, – подчеркнул президент США.

О том, что за 30 лет после обретения Украиной независимости стратегическое партнерство между США и Украиной никогда не было сильнее, чем сейчас, говорится также в сообщении Белого дома, опубликованном перед встречей. Кроме прочего, в администрации Байдена отметили, что Зеленский – второй европейский лидер, которого нынешний президент США принимает в Овальном кабинете.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.

В Вашингтоне в эти дни также проходят встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств. В рамках визита Зеленского уже подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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