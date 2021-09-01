 

На Паралимпиаде в Токио Украина за день завоевала восемь наград и опустилась в медальном зачете

01.09.2021, 22:42, Новости дня
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В течение среды украинцы завоевали в Токио две золотые медали, две серебряные и четыре бронзовые.

По общему числу наград – 75 – Украина в медальном зачете находится на четвертом месте. Лидируют Китай (147 наград), сборная Российского паралимпийского комитета (89) и Великобритания (86).

Скриншот: paralympic.org

По качеству наград Украина в медальном зачете Паралимпиады находится на шестом месте с 17 золотыми наградами. Больше медалей высшей пробы завоевали представители Китая (68), команда из РФ (32), Великобритания (30), США (25) и Нидерланды (19).

Всего награды имеют уже 82 сборные.

Скриншот: paralympic.org

1 сентября золотые награды для сборной Украины завоевали пловец Максим Крипак (400 метров вольным стилем) и легкоатлетка Анастасия Москаленко (толкание ядра), серебряные – Василий Ковальчук (стрельба из пневматического пистолета с расстояния 10 метров лежа) и пловец Алексей Федина (100 метров брассом), бронзовые – Ирина Щетник (стрельба из пневматического пистолета с расстояния 10 метров лежа), пловцы Яна Бережная и Матло Ярина (100 метров брассом – в разных классах), а также Иван Май и Лев Кац (в командных соревнованиях по настольному теннису).

После седьмого дня Паралимпийских игр украинская сборная была четвертой по числу наград и пятой по их качеству.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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