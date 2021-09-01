Свитолина вышла в третий круг US Open, ее соперница уже известна

Соперницей украинки во втором круге турнира была 231-я в рейтинге WTA Ребека Масарова из Испании. Для победы Свитолиной хватило двух сетов, итоговый счет – 6:2, 7:5.

Общественное отмечает, что поединок украинки и испанки прерывал дождь.

Следующей соперницей Свитолиной на US Open стала Дарья Касаткина из России, в мировом рейтинге она 27-я.

Контекст:

Во второй круг US Open вышли две украинки – Свитолина и Ангелина Калинина. Даяна Ястремская на старте турнира уступила Анжелике Кербер из Германии, а Марта Костюк – Марии Саккари из Греции.

Калинина свой поединок против Анжелик Кербер из Германии сыграет по киевскому времени ночью 2 сентября.

US Open – один из четырех теннисных турниров Большого шлема. Его призовой фонд в 2021 году составляет рекордные $57,5 млн. Чемпионы мужского и женского одиночного разряда получат по $2,5 млн.

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