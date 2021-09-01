 

В США Зеленский представил план трансформации Украины – Офис президента

01.09.2021, 22:42, Новости дня
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Мероприятие проходило в Национальной библиотеке Фреда Смита по изучению Джорджа Вашингтона.

Зеленский отметил, что за 30 лет “с момента восстановления независимости” Украина потеряла немало возможностей, поскольку “политики постоянно откладывали изменения на завтра”.

“Все эти изменения происходят в условиях войны. Безопасность остается ключевым вызовом для Украины. А полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевой целью”, – цитирует украинского президента его офис.

В ходе презентации Зеленский рассказал о трудностях и угрозах, с которыми сталкивается Украина, и назвал ее “страной свободы, надежды, движения только вперед и развития”. Он упомянул открытие в Украине рынка земли, борьбу с коррупцией, поддержку инвесторов, “а безусловным приоритетом является верховенство права и реформа судебной системы”.

“У нас есть четкое видение, какой должна стать Украина через 5-10 лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину”, – заявил президент Украины.

A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine определяет видение развития Украины на ближайшие годы как “форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба”, объяснили в Офисе президента. План состоит из более 80 проектов на общую сумму $277 млрд.

В пресс-службе Зеленского отметили, что глава государства “выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого амбициозного плана”.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с президентом США Джо Байденом станет включение Соединенных Штатов в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.

В Вашингтоне в эти дни также проходят встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств. В рамках визита Зеленского уже подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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