Мнение: Беслан: Мифы и факты
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Сегодня состоялась премьера нового документального фильма "Беслан: Мифы и факты", который подробно разбирает фактологическую сторону кровавого теракта в Беслане. Ранее часть материалов фильма выходила в виде печатных публикаций в Живом Журнале.
Аннотация:
Разбор мифов, связанных с терактом в Беслане, выполненный коллективом сайта http://www.reyndar.org. Здесь нет педалирования эмоций. Здесь скучные факты, основанные на законах физики, ТТХ боеприпасов, фото и видео-доказательствах, экспертизах, материалах следствия и т.п.
00:00 Вступление
05:07 Миф о кассете
12:06 Миф о предварительном складировании оружия
25:57 Миф о 354 заложниках
46:00 Миф об обстреле спортзала из огнемётов
1:09:10 Миф о длительности пожара
1:18:36 Миф об огнемётах на крыше
1:26:39 Мифы о танках
1:40:02 Миф о гибели заложников во флигеле мастерских
1:48:30 Заключение
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Источник: Colonel Cassad
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