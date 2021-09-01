Мнение: Беслан: Мифы и факты

Сегодня состоялась премьера нового документального фильма "Беслан: Мифы и факты", который подробно разбирает фактологическую сторону кровавого теракта в Беслане. Ранее часть материалов фильма выходила в виде печатных публикаций в Живом Журнале.

Аннотация:

Разбор мифов, связанных с терактом в Беслане, выполненный коллективом сайта http://www.reyndar.org. Здесь нет педалирования эмоций. Здесь скучные факты, основанные на законах физики, ТТХ боеприпасов, фото и видео-доказательствах, экспертизах, материалах следствия и т.п.

00:00 Вступление

05:07 Миф о кассете

12:06 Миф о предварительном складировании оружия

25:57 Миф о 354 заложниках

46:00 Миф об обстреле спортзала из огнемётов

1:09:10 Миф о длительности пожара

1:18:36 Миф об огнемётах на крыше

1:26:39 Мифы о танках

1:40:02 Миф о гибели заложников во флигеле мастерских

1:48:30 Заключение

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