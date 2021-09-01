Как бумага поможет отличить масло от маргарина, и другие проверенные лайфхаки

Сегодняшний мир, конечно же, отличается от прежних эпох удобством, комфортом и безопасностью. Новые технологии проникают в быт, избавляя человека от многих забот. Но есть ситуации, когда даже продукты цифровой эпохи не могут помочь так, как это сделают проверенные советы из прошлого.

Масло или маргарин

Случайно приобрести маргарин вместо масла сегодня не составит труда. Даже обозначение «масло» на упаковке не обязательно означает, что речь идет о классическом сливочном масле. Производители охотно экспериментируют с составами, вводя потребителя в заблуждение.

Отличить сливочное масло от маргарина поможет обычная бумажка. Достаточно натереть ее продуктом и поджечь. Если запах будет напоминать жир, значит, это маргарин. Качественное сливочное масло и пахнет приятно.

Избавление от занозы

Понадобится стеклянная баночка, в которую нужно налить горячей воды. Далее проблемное место плотно прислоняется к открытому горлышку. Вскоре заноза выйдет сама.

Промывка банки изнутри

Если нет приспособлений для мойки банок внутри, а рука не пролезает, на помощь придет лайфхак с пшеном (песком). Нужно насыпать сыпучий материал на дно, залить его водой и хорошенько встряхнуть, закрыв крышку.

Проверка сырости под одеялом

В этом деле поможет зеркало. Достаточно оставить его под одеялом на некоторое время. Запотевание поверхности зеркала укажет на присутствие влаги.

Контрастный «душ» для цветов

Увядающий букет можно вернуть к жизни водными процедурами. Сначала стебли помещаются в горячую воду и держатся там, пока вода не остынет. Затем кончики обрезаются и цветы возвращаются в холодную воду.

Ровная резка свежего хлеба

Облегчить эту операцию можно горячим ножом. Для этого нужно погрузить его лезвие в кипяток на пару минут.

Увлажнение холодного компресса

При ушибе важно стабильное сохранение компресса на месте повреждения. Отрезок бинта, один конец которого погружен в воду, не даст компрессу высохнуть.

Повышение устойчивости ваз

Чтобы ваза не упала из-за случайного воздействия со стороны, стоит утяжелить ее. В этом поможет сыпучий материал.

Секрет приготовления рассыпчатой картошки

После варки нужно слить отвар и просушить картофель на конфорке в течение одной минуты. При этом важно постоянно встряхивать кастрюлю.

Разъединение стаканов

Ситуация, когда два одинаковых стакана застряли друг в друге, знакома всем. Разъединить их поможет простой совет: верхний стакан наполняется холодной водой, а нижний погружается в горячую воду.