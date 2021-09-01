 

Трансляции первого дня марафона “Новое Знание” набрали 22 миллиона просмотров

01.09.2021, 22:08, Разное
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Марафон
“Новое Знание” знакомит зрителей с достижениями России, выдающимися
представителями культуры и искусства, науки, спорта, государственными деятелями
и успешными бизнесменами. На мероприятии выступают личности, которые добились больших успехов в своих сферах.

1 сентября открыл марафон президент России Владимир Путин. Он встретился со школьниками на площадке Всероссийского детского центра “Океан” во Владивостоке. Глава государства рассказал о проблеме качества информации в Сети и работе общества “Знание”.

Трансляции первого дня просветительского марафона “Новое Знание” набрали 22 миллиона просмотров, свыше 280 тысяч лайков и репостов в соцсетях. В шести городах, где проводится мероприятие, выступили 48 спикеров. К просмотру подключились более одного миллиона российских школьников.

В Москве выступил главврач клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Он рассказал о достижениях современной медицины. Также спикером марафона стал мэр столицы Сергей Собянин. Он говорил о трансформации города и Московской электронной школе.

В рамках просветительского марафона также выступили председатель правления Сбербанка Герман Греф, помощник президента РФ Владимир Мединский, председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, министр культуры РФ Ольга Любимова и многие другие.

Напомним, в апреле этого года Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества “Знание” на современной цифровой платформе. В мае состоялся первый федеральный просветительский марафон “Новое Знание”. Тогда трансляции в Сети набрали свыше 70 миллионов просмотров.



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