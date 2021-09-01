Мнение: Письмо: “Убежал в ночь”

Давайте в этом письме попробуем увидеть КП и расписать с этой точки зрения все моменты.

Только давайте экономическую модель не использовать, пользоваться понятиями поля. Иначе потом совсем запутаемся.

И кстати для тех, кто лезет в щели с вопросами, почему та модель не юридической названа, а экономической. Потому что юридические модели разных сторон жизни касаются, даже брака. А в той модели важно то, что она описывает сделку, она касается коммерческих отношений, деньги-товар. Это в ней самое важное, а не правовая часть. Правовой вопрос очень близок к вопросу личных границ, это почти одно и то же – границы имущественные и личные, принцип один, только область приложения разная.

mmiriam

Здравствуйте Эволюция!

Хочу попросить совет в сложившейся ситуации.

Мы с А. в отношениях во второй раз. ОЗ примерно равная, по доходу он выше, но он старше меня на 8 лет и мой имидж лучше. До этого встречались полгода, сначала я плюсовала, в отношения почти не вкладывалась, он вкладывался много, потом решила что все таки “подходит”, но много жадничала, он уже подостыл, я решила что ну и мне не очень то надо. Тогда не расстались, но все пошло в сторону дефолта. Расстались уже потом из-за его измены. Не общались какое то время, потом он попросил его разблокировать, поздравлял с праздниками, потом когда я переехала на новую квартиру оказалось что он тоже переехал близко и мы оказались соседями. Со временем начали дружить. К этой весне он все чаще делал намеки сойтись, я не хотела на те же грабли, шланговала. Потом как то раз он искренне извинился за прошлое, обещал никогда больше не врать и предложил снова быть вместе, сказал что любит меня. Мы опять начали встречаться.

Поначалу все было круто, лучше чем когда либо, взаимная забота, любовь-морковь. В этот раз я не хотела быть “девушкой плюс” и вкладывала любовь и заботу в отношения, планировала досуг в расчете на его интересы, старалась ему помогать во всем по возможности. Он серьезно заболел – ухаживала за ним, помогала с делами пока он не вышел на поправку. От него и тогда и сейчас было много заботы и вложений, подарки и нежность, готовит много и вкусно, возит меня везде, живо интересуется моей жизнью и работой. В сексе вообще улет.

Но буквально через пару месяцев и уже после первой ссоры увидела что он начал плюсовать, и чем дальше, тем больше. Он поначалу строил общие планы, намекал про переезд к нему, планировал будущее. А тут все это пропало. Я спросила про его планы жить вместе со мной, он сказал что пока об этом всерьез не задумывался, надо будет вернуться к этому разговору. Я увидела охлаждение и что он пошел на попятную. Я стала подозревать других женщин, щипцевать, дергаться, сливаться.

Я после его отказа жить вместе тему больше не поднимала, но чувствовала что теперь каждый мой приезд-уезд = щипцы. Перестала так много времени как раньше проводить у него, занималась на неделе работой – учебой-подработкой, благо есть чем заняться, но все равно по итогу уходила ниже и перебирала с вложениями, а он уже стал отменять в последний момент какие то планы, реже писал или звонил итд. Если мне что то не нравиться я виновата т.к. выношу мозг. Стал строить меня фразами типа – “посмотрим как будешь себя вести”. Стала еще больше вкладываться и сливаться. Отдалиться от него мне почему то было боязно, наверно боялась что опять изменять побежит или остынет, хотя сейчас понимаю что надо было.

На днях мы с друзьями и А. сидели у меня. Он опоздал на 2 часа, не извинился, не предупредил, сидел в телефоне пол-вечера. Я бы это и не поднимала, но перебрала с алкоголем и что то ляпнула про неуважение и то что он весь вечер как не свой. Он встрепенулся, спросил “может мне вообще уйти?”, я сказала “ну уходи”, он подскочил и убежал в ночь.

На следущий день мне было стыдновато что я устроила при других людях, приехала к нему, обняла, извинилась. Он что то сьязвил и вообще включил режим “о, приползла сама, ну заслужи мое расположение”. Я психанула (молча) собрала свои вещи, оставила его ключ и уехала. Через пару дней меня переклинило, позвонила ему, сказала что очень хочу его увидеть, предложила вечером приготовить ему его любимое блюдо. Он отмазался – “дома не прибрано, и вообще я в гости с родителями, поздно вернусь – но очень хочу тебя увидеть, постараюсь, позвоню тебе вечером”. Не позвонил, не приехал, на следущий день написал что вернулся домой поздно, батарейка села и он не хотел меня будить.

Я подумала, ну все, плинтус. Пора себя отдирать. Не стала открывать сообщение, удалила переписку. Пошла в зал, на работу, на учебу, хотела максимально отвлечься.

Через пару дней А. написал все ли в порядке. Через пару часов начал звонить. Я взяла трубку, разговор примерно такой:

А: Привет! Я тебе пишу, пишу! У тебя все хорошо, все нормально?

Я: Привет, да все хорошо, не видела смс.

А: Занята, отвлекаю?

Я: Нет, нет, говори.

А: Слушай! Тут такой вопрос…(попросил проверить для него кое что связанное с его работой что потребовало бы с моей стороны времени)

Я: На самом деле сейчас у меня не получится это проверить, я на работе, давай попозже.

А: Ладно, без проблем, давай.

Потом я поняла, что трубку брать не надо было, просто ответить в смс что все хорошо. Что получилось как будто я хотела другое услышать и сдулась когда это была просьба. Но что сделано, то сделано.

Проверять для него я ничего не собираюсь, понятное дело, на вкладывалась уже сполна, только быть в сервис зоне не хватало.

Не совсем понимаю есть ли у меня теперь возможность как то вырулить из этой ситуации с какой то долей самоуважения.

Сейчас хочется пропасть с радаров без щипцов и прийти в себя. Отношения эти мне кажется уже не вырулю, учитывая что А. никогда не шатается, всегда уверен в своих действиях, а я сейчас очень расшатана, сольюсь еще ниже. Жить со мной он больше не хочет, планов на будущее нет, это основное.

Боюсь где то накосячить а потом сорваться и сливаться дальше.

У меня осталось довольно много его вещей, инструменты нужные ему. Если А. не будет писать, звонить, моя задача отлипнуть, работать – учиться и строить свои опоры, реагировать только если вещи назад попросит.

Но вот я не знаю как повести себя если А. будет писать звонить, пытаться выяснить что не так или предлагать встречу. Раньше после каких то ссор или его косяков он так и вел себя как ни в чем не бывало, типа ничего не случилось.

Переносить и говорить что занята кажется щипцами, типа “это не то что я хочу услышать, давай предлагай дальше”.

После моих выкрутасов с ключами и вещами писать что хочу разойтись или больше не люблю или не хочу его видеть кажется только добавкой к той драме, щипцами и обидой.

Молчать, но это тоже кажется щипцами после того как я сама только что вышла на связь.

Думаю попросить тайм аут или написать мне надо побыть одной, чтобы разобраться в своих чувствах, заняться собой, а там уже будь что будет.

Спасибо!