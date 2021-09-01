 

Названы сроки выпуска вакцины «Спутник V» в Мексике

01.09.2021, 22:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ конце текущего месяца или в начале октября в Мексике может начаться расфасовка российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил в интервью газете «Миленио» глава государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено.

По его словам, три пробные партии расфасованные в Мексике вакцины были направлены в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в России. Результаты их анализа будут известны уже в ближайшее время, передает ТАСС.

«С этого момента Мексика начнет расфасовывать «Спутник V», и сюда будет поступать субстанция, из которой производится вакцина», – сказал Сентено.

По его мнению, Мексика способна выпускать до 4 млн доз вакцины в месяц.

Также Сентено уточнил, что основной целью видит заключение соглашения с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о производстве субстанции для изготовления препарата на территории республики.

Ранее стало известно, что российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.



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