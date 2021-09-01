 

На марафоне «Новое знание» сообщили об угрозе исключения синхронного плавания из ОИ

01.09.2021, 22:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВедутся разговоры о том, чтобы исключить синхронное плавание из программы Олимпийских игр, сообщила семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в рамках марафона «Новое знание».

По словам Ромашиной, «ходит много разговоров о том, что русские уже 25 лет впереди». Как рассказала спортсменка, «многие поговаривают о том, чтобы вообще убрать синхронное плавание из программы Олимпийских игр». «Конечно, нам этого безумно не хочется. Для этого есть микст-дуэты – новое развивающееся направление, и наши миксты очень хотят попасть в программу Олимпиады», – приводит ее слова ТАСС.

Ромашина выразила надежду, что «это не будет сделано за счет замены на женский дуэт». Она отметила, что «количество медалей ограничено», спортсменам «очень хочется развития», иметь возможность «выигрывать не две, а три медали» в данном виде спорта. Однако, по ее словам, «пока неутешительные прогнозы – в большей степени все хотят заменить на микст-дуэт и убрать классический дуэт».

Спортсменка подчеркнула, что «это все только разговоры». «Хочется, чтобы наш вид спорта оставался на плаву, надо развивать синхронное плавание не только в нашей стране, но и во всем мире», – сообщила она. 

Напомним, сейчас на Олимпиаде разыгрывается два комплекта наград – в дуэте и в группах. Российские синхронистки не проигрывают на Играх с 2000 года. Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотую медаль для сборной РФ на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в соревнованиях дуэтов.



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