 

Тренер о ничьей украинских футболистов с Казахстаном: Не знаю, что говорить. Я же не могу забить за них

01.09.2021, 21:48, Новости дня
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Матч в Нур-Султане завершился вничью 2:2, причем последние два мяча команды забили друг другу в компенсированное время второго тайма.

“Даже не знаю, что говорить. На 90+3-й минуте забиваем мяч, я уже радуюсь… Одна подача – и гол. Ну не знаю. Люди играют в Лиге чемпионов и допускают такие ошибки. На юношеском уровне, извиняюсь, таких ошибок не допускают. Я же не могу забить за них. Выходят один на один и не могут реализовать такие моменты”, – сказал он.

По словам тренера, украинцы “неплохо играли первые 25–27 минут, потом подустали, потом опять стали играть”.

“Функционально не держат эту схему”, – сделал вывод Петраков.

На послематчевой пресс-конференции он отметил, что еще верит в выход своей сборной в финальную часть чемпионата мира, информирует сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

“Команда очень сильно расстроена. Мне надо вывести игроков из психологической ямы, поговорить с ними”, – объяснил тренер.

Петраков также анонсировал разговор с игроком, который допустил ошибки в игре с Казахстаном. Фамилию тренер не указал, отметив, что речь идет об опытном футболисте, который “сам очень расстроен”.

Контекст:

На матче Украина – Казахстан Петраков впервые был и.о. главного тренера, его назначили на эту должность в августе.

После игры в Казахстане украинская сборная имеет в турнирной таблице четыре очка после четырех игр – команда ни разу не проиграла и ни разу не выиграла. Все игры, кроме последней, завершались со счетом 1:1.

Следующий матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины проведет 4 сентября в Киеве на НСК “Олимпийский”. Соперник – лидер группы, сборная Франции. Начало поединка в 21.45, отмечается на сайте УАФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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