Зеленский заявил, что идеи расизма и нетерпимости имеют “меньше, чем никаких” шансов в Украине

“К сожалению, сторонники идей нацизма, ксенофобии, неравенства существуют в современном мире в разных странах в разных проявлениях. Каковы их роль и влияние в современной Украине? Меньше, чем ноль! Имеет ли идеология расизма и нетерпимости шансы в современной Украине? Меньше, чем никаких шансов! А убедительный ответ пропаганде некоторых третьих стран, которые называют украинцев иногда “нацистами” или “антисемитами”, очевиден: украинцы избрали меня президентом Украины”, – сказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что “по количеству тех, кто спасал евреев во время Холокоста в годы Второй мировой войны ценой собственной жизни, Украина – четвертая страна на планете Земля”. А 2659 украинцев официально имеют почетное звание праведников народов мира (по обновленным данным – 2673).

Зеленский подчеркнул, что основал пожизненные стипендии для украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста.

“У народа Украины не может быть зародышей антисемитизма и нацизма на генетическом уровне! Не может быть его ни в сердце, ни в душе украинского народа, пережившего на своей земле “Бабий Яр”, – отметил глава государства.

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом.

Контекст:

В результате Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами, в 30–40-х годах прошлого года в Европе погибло около 6 млн человек – почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. В Украине жертвами Холокоста стали около 500 тыс. евреев.

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