Байден: Надеюсь, что у меня будет возможность снова посетить Украину

В ходе разговора он вспомнил о своих прошлых визитах в Украину в должности вице-президента и выступлении в Верховной Раде в 2015 году .

“Я надеюсь, что у меня будет возможность снова посетить Украину”, – сказал Байден.

Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ответный визит президента США уже готовится, но не назвал возможной даты и не сообщил подробностей.

В последний раз Байден посещал Украину в январе 2017 года, пребывая в должности вице-президента США.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал Кулеба. Зеленский – второй после канцлера ФРГ Ангелы Меркель европейский лидер, которого Байден примет в Овальном кабинете, отмечали в Белом доме.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров уже распланированы и согласованы сторонами.

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