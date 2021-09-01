 

Мнение: О беженцах Путина и беженцах Байдена

01.09.2021, 21:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В начале второго десятилетия XXI века беженцев от войны и хаоса цивилизованные люди стали делить на сорта. На правильных и неправильных. На приемлемых и нежелательных.

Европейцы, рукопожатные сограждане которых некогда подарили миру концентрационные лагеря и газовые камеры, опять «отличились» на ниве гуманизма и общечеловеческих ценностей…

Сейчас, когда запрещённый в России и признанный ООН террористическим «Талибан» с лёгкой руки американцев снова вернул себе контроль над Афганистаном, все те, кто приобщились за 20 лет к благам цивилизации и не хотят жить по законам талибов, отчаянно пытаются улететь за границу. В аэропорту Кабула ожидающие эвакуации беженцы вынуждены есть свинину, терпеть нехватку воды в жару и спать на камнях. Впрочем, бежать им придётся недалеко…

Ни одна из стран Евросоюза не согласилась принять беженцев из Афганистана. Об этом заявил на форуме по стратегической безопасности в Словении председатель Европейского парламента Давид Сассоли. «Мы видели, как страны, не входящие в Европейский союз, приветствовали афганцев, ищущих убежища, но мы не видим ни одного государства — члена ЕС, которое бы сделало то же самое», — сказал он. По словам Давида Сассоли, страны #ЕС при эвакуации вывозили некоторых афганцев, которые сотрудничали с ними, и их семьи, «но ни у кого не хватило смелости предложить убежище тем, чья жизнь всё ещё находится в опасности».

Накануне, 31 августа, совет ЕС принял заявление по ситуации в Афганистане. В нём еврочиновники пообещали, что усилят поддержку третьим странам, которые будут принимать большое число беженцев. Вместе с тем, говорилось в заявлении, «основываясь на уроках прошлого», члены Евросоюза будут действовать вместе для «предотвращения повторения неконтролируемых крупномасштабных незаконных миграционных потоков».

Своя рубашка, известное дело, ближе к телу. Да и беженцы из Афганистана какие-то «неправильные». Это вот тех, кто бежали от поддерживаемого Россией (читай, Путиным) сирийского лидера Башара Асада, можно встречать с распростёртыми объятиями. И потом заявлять, что хаос с беженцами создала #Россия. А вот тех, кто вынужденно сорвались с мест из-за просчётов американского руководства, – зачем принимать у себя? Да и Вашингтон упрекать европейцам как-то неудобно.

А о том, как ЕС помогает третьим странам принимать беженцев у себя, лучше всего расскажут турки. Сначала европейцы посулили помощь, если сирийские мигранты осядут в Турецкой республике, и даже выделили какие-то транши. Но в последние годы тему аккуратно заболтали, а некоторые европейские политики даже выступили за то, чтобы ассигнования Турции больше не выделялись. Ибо её президент, Реджеп Эрдоган, ведёт себя неприемлемо. Меж тем, если в 2015-2016 гг. сирийских беженцев в Турции было около 2 млн чел., то теперь их число возросло до 3,7 млн чел. – почти вдвое выше. Вот и крутись, как хочешь…

Ныне же ЕС от щедрот своих посулил третьим странам аж 600 млн евро (Турции успели выделить в пять раз больше, и всё равно этого оказалось слишком мало). Но обещать – не значит дать. В общем, проблемы начнутся у южных соседей России – Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Казахам, возможно, тоже достанется. Ну и Россию эхо миграционного кризиса едва ли минует.

И кто будет расхлёбывать последствия?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.08 / Мнение: Точка выбора

18.06 / Бизнес Москвы позитивно оценил обязательную вакцинацию 60% работников

27.08 / В Симферополе и других городах Крыма перестали проводить мероприятия по очистке воды

08.08 / В Санкт-Петербурге осудили сотрудницу музея Фаберже, несколько лет подряд красившую яйца на Пасху

29.12 / “Убирайся, вонючий русский”

24.02 / Под Москвой судят уронивших дерево на женщину мужчин

22.02 / Ученые обнаружили связь между изжогой и смертельной болезнью

11.03 / Скандалы: Кто «пилит» снег в Москве

23.02 / Мнение: Скандал в уютном клубном Хаусе

24.07 / Мнение: Большая разводка: исчезает ли иммунитет вместе с антителами?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика