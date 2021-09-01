Мнение: О беженцах Путина и беженцах Байдена

В начале второго десятилетия XXI века беженцев от войны и хаоса цивилизованные люди стали делить на сорта. На правильных и неправильных. На приемлемых и нежелательных.

Европейцы, рукопожатные сограждане которых некогда подарили миру концентрационные лагеря и газовые камеры, опять «отличились» на ниве гуманизма и общечеловеческих ценностей…

Сейчас, когда запрещённый в России и признанный ООН террористическим «Талибан» с лёгкой руки американцев снова вернул себе контроль над Афганистаном, все те, кто приобщились за 20 лет к благам цивилизации и не хотят жить по законам талибов, отчаянно пытаются улететь за границу. В аэропорту Кабула ожидающие эвакуации беженцы вынуждены есть свинину, терпеть нехватку воды в жару и спать на камнях. Впрочем, бежать им придётся недалеко…

Ни одна из стран Евросоюза не согласилась принять беженцев из Афганистана. Об этом заявил на форуме по стратегической безопасности в Словении председатель Европейского парламента Давид Сассоли. «Мы видели, как страны, не входящие в Европейский союз, приветствовали афганцев, ищущих убежища, но мы не видим ни одного государства — члена ЕС, которое бы сделало то же самое», — сказал он. По словам Давида Сассоли, страны #ЕС при эвакуации вывозили некоторых афганцев, которые сотрудничали с ними, и их семьи, «но ни у кого не хватило смелости предложить убежище тем, чья жизнь всё ещё находится в опасности».

Накануне, 31 августа, совет ЕС принял заявление по ситуации в Афганистане. В нём еврочиновники пообещали, что усилят поддержку третьим странам, которые будут принимать большое число беженцев. Вместе с тем, говорилось в заявлении, «основываясь на уроках прошлого», члены Евросоюза будут действовать вместе для «предотвращения повторения неконтролируемых крупномасштабных незаконных миграционных потоков».

Своя рубашка, известное дело, ближе к телу. Да и беженцы из Афганистана какие-то «неправильные». Это вот тех, кто бежали от поддерживаемого Россией (читай, Путиным) сирийского лидера Башара Асада, можно встречать с распростёртыми объятиями. И потом заявлять, что хаос с беженцами создала #Россия. А вот тех, кто вынужденно сорвались с мест из-за просчётов американского руководства, – зачем принимать у себя? Да и Вашингтон упрекать европейцам как-то неудобно.

А о том, как ЕС помогает третьим странам принимать беженцев у себя, лучше всего расскажут турки. Сначала европейцы посулили помощь, если сирийские мигранты осядут в Турецкой республике, и даже выделили какие-то транши. Но в последние годы тему аккуратно заболтали, а некоторые европейские политики даже выступили за то, чтобы ассигнования Турции больше не выделялись. Ибо её президент, Реджеп Эрдоган, ведёт себя неприемлемо. Меж тем, если в 2015-2016 гг. сирийских беженцев в Турции было около 2 млн чел., то теперь их число возросло до 3,7 млн чел. – почти вдвое выше. Вот и крутись, как хочешь…

Ныне же ЕС от щедрот своих посулил третьим странам аж 600 млн евро (Турции успели выделить в пять раз больше, и всё равно этого оказалось слишком мало). Но обещать – не значит дать. В общем, проблемы начнутся у южных соседей России – Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Казахам, возможно, тоже достанется. Ну и Россию эхо миграционного кризиса едва ли минует.

И кто будет расхлёбывать последствия?

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