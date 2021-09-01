 

Мнение: Свадьба Моргенштерна

01.09.2021, 21:34, Разное
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Без штанов. Фотография у ЗАГСа

С некоторым удивлением обнаружил, что сегодня чуть ли не главной (!) светской новостью дня является такое грандиозное событие в жизни России, как, извините, “свадьба Моргенштерна”. А когда на радиостанции “БизнесФМ” (!!) я за утро в 8-й раз по “Новостям” прослушал спецрепортаж о том, как там на этой свадьбе все происходило – я понял, что “Свадьба Моргенштерна” стала не просто “светской новостью дня”, а просто НОВОСТЬЮ ДНЯ. Какой там Афганистан, какие выборы! Все с упоением обсуждают, “как Алишер женился” и как он с невестой “сфотографировался без штанов”. Все соцсети, весь фейсбук и телеграм также забиты Моргенштерном с его свадьбой.

Не хотелось присоединяться к этому дружному хору, тем более, что ни малейшего желания хоть что-то об этой свадьбе вообще знать у меня не было – сей дивный молодой человек для меня относится к категории, по меткому выражению моей бабушки, “отворотясь не насмотришься”.

Но тут меня поразила неожиданная ассоциация, навеянная недавними постами о “Мужском государстве” и вообще феномене всех этих странных “мужских движений”. Я вдруг понял: ба! Да ведь “Моргенштерн” – это ж ОН, типичный инцел! В переводе с языка “мужского государства” и всех присных – уродливый и нищий маленький фрик, которому “ни одна баба не даст”. Тот самый несчастный, измученный безденежьем и сперматоксикозом, ради которого и вокруг которого все эти “мужские государства” и создаются.

Только – маленькая разница: Моргенштерн – это успешный инцел. В этом и заключается главный парадокс явления. Как это инцел может быть успешным?? А вот так, оказывается. С одной стороны – нарушение логики, с другой стороны – путеводная звезда для всех инцельских масс, которые пока лишь вяло беснуются в своих МГ и роликах на Ютубе.
В самом деле – кто такой этот Алишер, который не Усманов? Это в самом деле маленький уродец, не умеющий толком ни петь, ни танцевать, ни писать музыку – словом, не умеющий примерно ничего. И именно В ЭТОМ КАЧЕСТВЕ он и обрел, как видим, просто грандиозную популярность в нашей стране. Каким-то образом обратил свои недостатки в достоинства, более того – сделал их предметом культа. Учитесь, инцелы!

Недаром во всех своих перфомансах Моргенштерн окружает себя табунами полуголых длинноногих красоток, коим он не глядя разбрасывает пачки пятитысячных (бросал бы и доллары – но тут, видимо, всё строго с валютным законодательством) – делает всё то же, что делают американские реперы – черные инцелы американского континента: он демонстрирует всем “сбычу мечт” классического инцела – очень много голых баб и очень много бабла, все сразу и без никаких.

И заодно, кстати, Моргенштерн опровергает теории сердобольных интелей о том, что инцелы, дескать, вот такие только потому, что “у них денег нету” – а дай им, мол, достаточно бабок, и они станут совершенно нормальными людьми. Нет, как видим: Моргенштерн, хотя он купается в своих пятитысячных уже пару лет, все равно остается типичным инцелом, деньги тут не помогают никак.

Успех Моргенштерна (над разгадкой которого бьются культурологи), по всей видимости, как раз и заключается в том, что мы очень сильно недооцениваем количество инцелов в популяции – это они своим вниманием и вынесли его на самую вершину. При этом “поклонники” они, конечно, своеобразные – их восторг основан на пылающей зависти и ненависти, безусловно, останься Моргенштерн с ними наедине, они бы его живо разорвали на куски голыми руками, рыча от злобы. Впрочем, сам Алишер, будучи таким же, наверняка понимает истинные чувства своей аудитории и в предостережениях не нуждается.

В общем – да, интересный культурный феномен. Вот и Россия дожила до своего рэпа. По идее, именно Моргенштерн и должен стать иконой и идолом “мужского государства” вместо какого-то неведомого Позднякова, который к тому ж почему-то руководит своим государством из Германии – как Ленин из Цюриха.

Моргенштерн – здесь, рядом. К нему вот можно было и на свадьбу съездить, приобщиться, так сказать, вживую. Инцелы ведь – тоже люди.

Источник: Размышления вольного социолога



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