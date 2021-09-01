Мнение: Парад Победы над США

В Кандагаре сегодня прошел Парад Победы над США.

Талибан сформировал из трофейной техники большую механизированную колонну (МРАПы, Хамви, гантраки, тачанки, САУ и т.д.), которая пафосно проехалась по улицам Кандагара.

Большая часть этой техники еще 1-2 месяца назад принадлежала афганской армии. Также в параде приняли участие захваченные талибами вертолеты, которые пилотировали бывшие пилоты афганских ВВС, поступившие на службу Талибану.

Принимал парад губернатор Кандагара Мохаммад Юсуф Вафа Сахиб, который поблагодарил Аллаха за помощь с великой победой над США.

На митинге после парада, новый губернатор Кандагара поздравил всех афганцев с победой над США и окончанием 20-летней войны. Также он призвал всех старых чиновников вернуться на работу и трудиться на благо Афганистана. В очередной раз пообещал, что преследовать никого не будут и все пособники старой власти прощены.

Видео с парада можно в телеге посмотреть https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

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