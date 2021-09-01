Костный бульон варят несколько часов. Чем полезно это модное блюдо и что делать вегетарианцам

Пусть польза костного бульона не имеет обширной доказательной базы с множеством сложнейших исследований, но диетологи, ведущие практику здорового питания, обязательно включают его в ежедневное меню. Видов бульона очень много, а благодаря разнообразию специй его вкус можно менять, и блюдо не надоест.

Что такое костный бульон

С одной стороны, каждый человек знает, что бульон – это вода, в которой варилось мясо. В зависимости от температуры и времени варки бульон может быть легким или насыщенным. Но с костным бульоном все не так просто. Следуя из названия, в основе костного бульона всегда лежат кости животных. Это может быть свинина, говядина, баранина, козлятина, крольчатина или курица. В зависимости от типа костей бульон будет больше насыщен белком или обогащен коллагеном и жирными кислотами. Главным преимуществом бульона является его легкая усвояемость. Бульон – невероятно питательное блюдо, но при этом не тяжелое и годится для употребления даже людям с серьезными пищевыми растройствами.

Версия для вегетарианцев

Несмотря на то что костный бульон не годится для вегетарианского питания, люди, не употребляющие в пищу животный белок, могут испытать пользу бульона. Можно приготовить насыщенный питательный отвар на основе овощей. Для этого нужно тщательно отобрать овощи или их обрезки, но обязательно тщательно промытые, грибы, морскую соль и специи. В кастрюлю налейте чистой фильтрованной воды и поместите все отобранные ингредиенты. Варить бульон нужно не менее часа на медленном огне. Готовый бульон процедите, и его можно есть.

Разнообразьте овощной бульон

На основе из овощного бульона можно приготовить массу прекрасных вегетарианских супов. Так, если вы будете использовать морские водоросли вакаме, это обогатит не только вкус блюда, но и добавит порцию йода, фосфора, фолиевой кислоты и омега-3. Применение таких специй, как куркума и имбирь, усилит противовоспалительные и противомикробные действия бульона. Использование грибов обогатит суп белком и повысит его питательность.

Правило о качестве и разнообразии ингредиентов верно не только для вегетарианского меню, но и для мясного бульона. Старайтесь уделять больше внимания выбору продуктов для варки. Нужно обязательно учитывать, что время приготовления хорошего насыщенного костного бульона довольно велико, поэтому и качество продуктов должно быть на высоте.

Какой вид костного бульона самый полезный?

На самом деле не существует самого полезного или имеющего для здоровья большую ценность типа костного бульона. Разные животные кости содержат разное количество питательных и полезных веществ. Грамотным подходом станет регулярная замена одного типа бульона другим. Это позволит разнообразить ваше меню и повысить пользу, которую приносит пища.

Так, доктор медицинских наук Эшли Шоу говорит, что кости от красного мяса, такого как говядина, баранина и козлятина, содержат большее количество жирных кислот, чем куриные кости. Такая насыщенность позволит поддерживать мышечную массу тела и контролировать диабет второго типа. Однако бульон на основе куриных костей содержит больше белка, что повышает питательность каждой порции. Рыбные кости послужат отличным источником фосфора и йода, а также фолиевой кислоты.

Полезные для здоровья качества костного бульона

Ученые-диетологи выделили пять основных качеств костного бульона, полезных для здоровья человека:

Костный бульон – превосходный источник белка, так, в одной 200-миллилитровой чашке бульона из куриных костей содержится почти 10 граммов белка.Костный бульон – источник коллагена, связующего вещества, содержащегося в соединительных тканях. Длительная термическая обработка позволяет выделить коллаген из хрящей в воду.Бульоны на основе костей содержат массу питательных веществ, которые в жидкой форме намного проще усваиваются организмом человека.Бульоны на основе костей становятся источником глицина, который необходим для регулирования процессов метаболизма в организме человека.Бульоны являются диетической формой питания, их отличает низкий гликемический индекс, что подходит людям с высоким уровнем сахара в крови. Ежедневное употребление в пищу костного бульона позволяет утолить голод без резкого подъема уровня сахара между приемами пищи.