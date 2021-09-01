 

Костный бульон варят несколько часов. Чем полезно это модное блюдо и что делать вегетарианцам

01.09.2021, 21:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пусть польза костного бульона не имеет обширной доказательной базы с множеством сложнейших исследований, но диетологи, ведущие практику здорового питания, обязательно включают его в ежедневное меню. Видов бульона очень много, а благодаря разнообразию специй его вкус можно менять, и блюдо не надоест.

Что такое костный бульон

С одной стороны, каждый человек знает, что бульон – это вода, в которой варилось мясо. В зависимости от температуры и времени варки бульон может быть легким или насыщенным. Но с костным бульоном все не так просто. Следуя из названия, в основе костного бульона всегда лежат кости животных. Это может быть свинина, говядина, баранина, козлятина, крольчатина или курица. В зависимости от типа костей бульон будет больше насыщен белком или обогащен коллагеном и жирными кислотами. Главным преимуществом бульона является его легкая усвояемость. Бульон – невероятно питательное блюдо, но при этом не тяжелое и годится для употребления даже людям с серьезными пищевыми растройствами.

Версия для вегетарианцев

Несмотря на то что костный бульон не годится для вегетарианского питания, люди, не употребляющие в пищу животный белок, могут испытать пользу бульона. Можно приготовить насыщенный питательный отвар на основе овощей. Для этого нужно тщательно отобрать овощи или их обрезки, но обязательно тщательно промытые, грибы, морскую соль и специи. В кастрюлю налейте чистой фильтрованной воды и поместите все отобранные ингредиенты. Варить бульон нужно не менее часа на медленном огне. Готовый бульон процедите, и его можно есть.

Разнообразьте овощной бульон

На основе из овощного бульона можно приготовить массу прекрасных вегетарианских супов. Так, если вы будете использовать морские водоросли вакаме, это обогатит не только вкус блюда, но и добавит порцию йода, фосфора, фолиевой кислоты и омега-3. Применение таких специй, как куркума и имбирь, усилит противовоспалительные и противомикробные действия бульона. Использование грибов обогатит суп белком и повысит его питательность.

Правило о качестве и разнообразии ингредиентов верно не только для вегетарианского меню, но и для мясного бульона. Старайтесь уделять больше внимания выбору продуктов для варки. Нужно обязательно учитывать, что время приготовления хорошего насыщенного костного бульона довольно велико, поэтому и качество продуктов должно быть на высоте.

Какой вид костного бульона самый полезный?

На самом деле не существует самого полезного или имеющего для здоровья большую ценность типа костного бульона. Разные животные кости содержат разное количество питательных и полезных веществ. Грамотным подходом станет регулярная замена одного типа бульона другим. Это позволит разнообразить ваше меню и повысить пользу, которую приносит пища.

Так, доктор медицинских наук Эшли Шоу говорит, что кости от красного мяса, такого как говядина, баранина и козлятина, содержат большее количество жирных кислот, чем куриные кости. Такая насыщенность позволит поддерживать мышечную массу тела и контролировать диабет второго типа. Однако бульон на основе куриных костей содержит больше белка, что повышает питательность каждой порции. Рыбные кости послужат отличным источником фосфора и йода, а также фолиевой кислоты.

Полезные для здоровья качества костного бульона

Ученые-диетологи выделили пять основных качеств костного бульона, полезных для здоровья человека:

Костный бульон – превосходный источник белка, так, в одной 200-миллилитровой чашке бульона из куриных костей содержится почти 10 граммов белка.Костный бульон – источник коллагена, связующего вещества, содержащегося в соединительных тканях. Длительная термическая обработка позволяет выделить коллаген из хрящей в воду.Бульоны на основе костей содержат массу питательных веществ, которые в жидкой форме намного проще усваиваются организмом человека.Бульоны на основе костей становятся источником глицина, который необходим для регулирования процессов метаболизма в организме человека.Бульоны являются диетической формой питания, их отличает низкий гликемический индекс, что подходит людям с высоким уровнем сахара в крови. Ежедневное употребление в пищу костного бульона позволяет утолить голод без резкого подъема уровня сахара между приемами пищи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.04 / Мнение: Корона и абсурд

18.07 / Ученые из Китая опровергли теорию искусственного происхождения коронавируса

21.10 / Врач Тяжельников рассказал о правилах использования защитных масок

18.02 / Александра Бортич впервые о муже, беременности, сыне и гонорарах

04.06 / Не надо экономить на креме для глаз: почему другие кремы не подходят для этой области лица

26.05 / США отменяют обозначение Xiaomi как коммунистической китайской военной компании

20.08 / Лучшая и многофункциональная вещь для первых прохладных дней: трендовые рубашки на осень для зрелых женщин

22.10 / Под Москвой студента из Камеруна обокрали на миллион рублей

11.08 / Настасья Самбурская пошутила, что является сестрой Яны Рудковской

02.01 / Ксения Собчак показала, как 3-летний сын Платон отреагировал на «Голубой огонек»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика